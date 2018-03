Innsbruck – 800 Gramm bereits abgeerntetes Marihuana, 13 Hanfstauden, dazu eine professionelle Aufzuchtanlage: Ende November konnten Drogenfahnder in Innsbruck eine Plantage sicherstellen. Für die Beamten des Suchtmittel-Referats eigentlich Alltag. Dennoch war der Aufgriff für die erfahrenen Ermittler mehr als ungewöhnlich: Denn die Plantage befand sich in den Kellerräumen einer Innsbrucker Schule. Wer jetzt an eine illegale Fleißaufgabe von Schülern denkt, liegt falsch. Wie die Ermittlungen ergaben, ist ein langjähriger Mitarbeiter der Schule für die Plantage verantwortlich.

Nach einem anonymen Hinweis durchsuchten die Beamten mit einem Polizeihund das Schulgebäude. Schnell wurden sie in einem Raum, in dem auch die Haustechnik untergebracht war, fündig. Auch, wer für das illegale Zuchtprogramm verantwortlich ist, konnten Ermittler rasch abklären. Der Verdacht richtete sich gegen einen langjährigen Mitarbeiter der Schule, der Zugang zu den abgesperrten Räumen hatte. Bei der Einvernahme räumte dieser rasch ein, die Plantage heimlich angelegt zu haben. Angeblich, um damit den Eigenkonsum zu decken. Von einem Verkauf des Marihuanas wollte der Mann nichts wissen. Weiters betonte er, die Zuchtanlage angeblich ohne Hilfe in Betrieb genommen zu haben.

Bis zu fünf Jahre Haft drohen

Nun erhob die Staatsanwaltschaft Innsbruck Anklage gegen den 61-Jährigen, wie sie gegenüber der Tiroler Tageszeitung mitteilte: Seit 2014 soll der Mann demnach Cannabis angebaut und auch geerntet haben. Insgesamt habe er wohl rund ein Kilo der Droge produziert, 800 Gramm seien sichergestellt worden. „Das Erzeugen von Suchtgift in dieser Menge ist – auch wenn dem Angeklagte keine Weitergabe von Suchtgift an andere anzulasten ist – rechtlich als Suchtgifthandel zu qualifizieren.“ Noch dazu habe er trotz der großen Ernte weiterhin Cannabispflanzen aufgezogen. Dies begründe den verdacht, dass der Mann in Zukunft die Droge nicht nur selbst konsumieren wollte, sondern auch damit dealen wollte.

Auch wenn der Mann dies abstreite, „wirft ihm die Staatsanwaltschaft – neben dem Erzeugen einer großen Menge (Verbrechen des Suchtgifthandels) – wegen der Cannabisplantage auch das Vergehen der Vorbereitung von Suchtgifthandel vor“, hieß es am Dienstag. Irgendwelche Hinweise, dass der 61-Jährige „suchtgiftbezogene Kontakte mit Schülern hatte“, hätten sich jedoch nicht ergeben.

Im Falle eines Schuldspruchs droht dem Beschuldigten eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. Die Verhandlung ist laut Staatsanwaltschaft Anfang Mai anberaumt. Es gilt die Unschuldsvermutung. (TT)