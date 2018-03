Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Kann sich Christine Oppitz-Plörer zum dritten Mal die Bürgermeisterkette umhängen? Oder gelingt es Grünen bzw. FPÖ, die bürgermeisterliche Dominanz der Für-Innsbruck-Liste seit 1994 erstmals zu durchbrechen? Schafft eine der neuen Listen die große Sensation? Etwas mehr als einen Monat vor den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Innsbruck gibt es viele spannende Fragen. Am 22. April (und im Falle einer Bürgermeisterstichwahl auch am 6. Mai) werden 104.245 wahlberechtigte Innsbruckerinnen und Innsbrucker die Möglichkeit haben, diese Fragen zu beantworten. Ob sie es auch alle tun, darf mit Blick auf die niedrige Wahlbeteiligung aus dem Jahr 2012 (52,3 bzw. 44,5 %) bezweifelt werden. Die Ausgangslage ist jedenfalls spannend, der Ausgang offen wie schon lange nicht mehr:

Die Verteidiger: Seit 1994 stellt „Für Innsbruck“ in der Landeshauptstadt den Bürgermeister. Christine Oppitz-Plörer wurde 2012 zudem das erste direkt gewählte Oberhaupt Innsbrucks. Damals profitierte sie nicht nur vom Amtsbonus, sondern auch von ihrem Koalitionspakt mit den Grünen vor der Stichwahl gegen ihren Ex-FI-Kollegen Christoph Platzgummer von der ÖVP. Das rettete ihr den Bürgermeisterthron. Diesen will sie nun erneut verteidigen. Der Wahlkampf wird ganz auf Oppitz-Plörer zugeschnitten sein. Ihr Problem: die latente Gefahr, dass ihre FI-Liste weiter in der Wählergunst absackt. Sitzt sie am Ende als FI nur noch alleine im Stadtsenat, dürfte das Regieren schwierig werden. Unterliegt sie im Bürgermeisterrennen, könnten die Fusionsrufe mit der Mutterpartei ÖVP wieder laut werden.

Im Gegensatz zur FI hat die ÖVP unter Spitzenkandidat Franz Gruber das Bürgermeisterrennen – mangels reeller Chancen – nur zur Nebensache erklärt. Vielmehr will sie stärkste Kraft im Gemeinderat bleiben. Auch dieses Unterfangen wird kein leichtes – Umfragen prophezeien hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen von fünf Parteien. Zumindest konnte die ÖVP bei der Landtagswahl die Grünen von Platz eins verdrängen.

Die Angreifer: Die Kandidatur von Georg Willi als grüner Bürgermeisterkandidat glich einer direkten Kampfansage an Oppitz-Plörer. Seit Langem wurden Willi auch in Umfragen die besten Karten gegenüber der Amtsinhaberin attestiert. Doch Nationalrats- und Landtagswahl brachten für die Grünen teils herbe Verluste gerade in der einstigen grünen Hochburg Innsbruck. Das dämpft die grünen Hoffnungen. Und auch die aus der Abspaltung des grünen Gemeinderates Mesut Onay hervorgegangene Liste ALI könnte für die Grünen wichtige Stimmen im Kampf um die stärkste Kraft im Gemeinderat absaugen.

Die FPÖ und Rudi Federspiel gehen indes mit breiter Brust in diese Gemeinderatswahl. Mit einer Bundesregierung und erheblichen Zugewinnen auf Landesebene im Rücken will Federspiel in diesem Anlauf endlich den Sprung auf den Bürgermeistersessel schaffen. Federspiel will sich dabei lieber mit Willi in der Stichwahl matchen – nur so könnte er diesen Urnengang zur Richtungswahl hochstilisieren. Durch die Wiedervereinigung von Liste Federspiel mit der FPÖ dürfte indes der blaue Einzug in den Stadtsenat ein Kinderspiel sein. Ob dies aber auch letztlich für die angestrebte Regierungsbeteiligung reichen wird, ist fraglich. Zur Erinnerung: Die ÖVP wurde 2012 als stimmenstärkste Fraktion und mit zwei Sitzen im Senat von Gelb-Rot-Grün in Opposition geschickt.

Die Angreiferrolle dürfte der SPÖ indes wohl nur im Parteienmatch greifen – Experten bescheinigen Quereinsteigerin Irene Heisz, bei der Bürgermeisterwahl keine große Rolle zu spielen. Dass die SPÖ bei der Nationalratswahl Innsbruck rot einfärbte, sorgt aber für Aufbruchstimmung.

Die Kleinen und Neuen: Neben den fünf Großen ist der Wahlzettel in Innsbruck bunt wie seit vielen Jahren nicht mehr: Gleich sieben Listen streiten sich um den Einzug in den Gemeinderat. Darunter Landtagsfraktionen wie NEOS und Liste Fritz genauso wie bestehende GR-Fraktionen (Seniorenbund, Inn-Pirat), aber auch Neulinge in Gestalt von ALI, Gerechtes Innsbruck und die Bürger­initiativen. Deren aller Potenzial liegt derzeit Großteils im Dunkeln – Überraschungen sind nicht ausgeschlossen.