ÖVP-Klubchef Jakob Wolf und sein grüner Kollege Gebi Mair haben nicht nur die Sondierungsgespräche für die ÖVP und die Grünen koordiniert, sondern auch federführend die Koalitionsverhandlungen geführt. Sie gelten als Architekten von Schwarz-Grün II und wären gerne in die Regierung aufgerückt. Wolf hätte dafür sein Bürgermeisteramt aufgeben müssen, deshalb kann er jetzt ganz gut damit leben, Klubobmann der ÖVP zu bleiben. Weiter in Warteposition, bis Platter über kurz oder lang doch einmal eine Regierungsumbildung vornimmt. Die ÖVP designiert heute auch die neue Landtagspräsidentin, es wird wie erwartet die ehemalige Bundesratspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann sein. Als Landtagsvizepräsident ist Anton Mattle erneut fix, die Grünen werden in der heutigen Landesversammlung Neo-Abgeordnete Stephanie Jicha als zweite Vizepräsidentin vorschlagen. Die drei Bundesräte will die ÖVP erst nächste Woche nominieren, möglicherweise fällt die Entscheidung aber schon heute im Parteivorstand.