Innsbruck — Was haben das Goldene Dachl, die Oper in Sydney und das Empire State Building in New York gemeinsam? Sie alle werden am Samstagabend für eine Stunde ins Dunkel der Nacht gehüllt. Auch heuer setzen Städte und Gemeinden rund um den Globus mit der "Earth Hour" wieder gemeinsam ein Zeichen im Kampf gegen den Klimawandel. Zwischen 20.30 und 21.30 Uhr (jeweils Lokalzeit) erlöschen die Lichter in den Häusern und rund um bekannte Wahrzeichen, um auf die Problematik aufmerksam zu machen. Die Aktion wird vom World Wide Fund for Nature (WWF) organisiert und findet heuer bereits zum elften Mal statt.

„Die Korallenriffe sterben ab, Gletscher gehen zurück, Felder verdorren — der Klimawandel zeigt überall auf der Erde seine fatalen Folgen. Um diesen entgegen zu wirken, müssen wir deutlich weniger Energie verbrauchen, auf naturverträgliche erneuerbare Energien umsteigen und die Wälder und Ozeane zur Klimaregulierung schützen", erklärt WWF-Vertreter Gerhard Auer.

60 Minuten Dunkelheit als Geste für den Klimaschutz

Laut der Umweltschutzorganisation beteiligten sich im vergangenen Jahr Hunderte Millionen Menschen in 187 Ländern und Territorien. Dabei wurden mehr als 12.000 berühmte Gebäude verdunkelt. In Österreich nahmen 50 Städte und Gemeinden 2017 an der Aktion teil — oft begleitet von einem unterhaltsamen Rahmenprogramm, um Besucher und Schaulustige anzulocken. Auch heuer werden wieder alle neun Landeshauptstädte mitmachen und ihre wichtigsten Sehenswürdigkeiten verdunkeln, darunter der Grazer Schlossberg, die Seebühne in Bregenz, das Schloss Esterhazy in Eisenstadt, der Klagenfurter Lindwurm, in Linz das Lentos Kunstmuseum, die Festung und der Dom in Salzburg, in St. Pölten der Karmeliterhof und in Wien das Schloss Schönbrunn.

In Innsbruck heißt es am Samstag beim Goldenen Dachl, beim Stadtturm und im Helblinghaus "Licht aus!". Kufstein hüllt ab 20.30 Uhr die Festung eine Stunde ins Dunkel der Nacht — dort wird die Aktion mit Fackelwanderung, Trommlergruppe und Feuershow am Fischergrieß untermalt.