Von Matthias Sauermann

London/Washington/Menlo Park – Bereits kurz nach der US-Wahl im Jahr 2016 mit dem überraschenden Wahlsieg Donald Trumps ging die Theorie um die Welt: Das soziale Netzwerk Facebook habe mit seiner enormen Marktbeherrschung dazu beigetragen, dass die Kampagne Trumps so erfolgreich war. Glatte Falschmeldungen und Verschwörungstheorien hätten sich durch den Algorithmus von Facebook rasend schnell verbreitet. Und das Unternehmen habe tatenlos zugesehen.

Erst blockte der Konzern ab: Mit der Wahlentscheidung der Bürger wolle man nichts zu tun haben. Erst nach und nach räumt man ein, vielleicht nicht alles richtig gemacht zu haben. Es werden Wege geprüft, Nutzern die Möglichkeit zu geben, Nachrichten auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen. Schlussendlich wird nach Erhebungen von Sonderermittler Robert Mueller Anklage gegen Russen erhoben, die sich illegal in den Wahlkampf eingemischt haben sollen – und sich dabei sozialen Netzwerken bedient haben sollen.

Unternehmen erstelle psychologische Profile

Spätestens seit dieser Woche ist Facebook jedoch endgültig mitten in der Krise angekommen. Wie bekannt wurde, hat das britische Unternehmen Cambridge Analytica – gegründet von Trumps ehemaligem Berater Steve Bannon und dem republikanischen Großspender Robert Mercer – Daten von Facebook missbraucht, um das Wahlverhalten von US-Bürgern zu beeinflussen. Das Unternehmen soll mittels psychologischer Modellierung die Nutzer analysiert und so gezielt beeinflusst haben.

Und das ist nicht alles: Alexander Nix, Geschäftsführer des Unternehmens, wurde vom britischen Channel 4 ins Visier genommen. Verdeckte Reporter brachten den CEO dazu, vor versteckter Kamera Unglaubliches zuzugeben. Die Reporter posierten als mögliche zukünftige Kunden aus Sri Lanka. Mit Nix diskutierten sie Möglichkeiten, die Wahl zu beeinflussen. Nix schlug ihnen dabei laut Medienberichten unter anderem vor, Prostituierte anzustiften, einen Gegenkandidaten zu verführen, davon ein Video anzufertigen und es dann als Faustpfand zu verwenden. „Wir haben viel Erfahrung damit, hinter den Kulissen zu arbeiten“, nennt Nix das. Und: Er habe US-Präsident Donald Trump mehrmals getroffen.

Facebook soll Daten nicht geschützt haben

Wie kommt Facebook hier ins Spiel? Das Unternehmen soll es unterlassen haben, die Daten von Millionen von Kunden zu schützen. Das soll es Cambridge Analytica erst erlaubt haben, die Daten für die Beeinflussung von Wählern zu verwenden. Damit soll das Unternehmen von Mark Zuckerberg nicht nur eigenen Beteuerungen widersprochen, sondern möglicherweise auch die eigenen Bestimmungen gebrochen haben.

Aktionäre begannen rasch, starken Druck auf Facebook aufzubauen. In San Francisco wurde Klage eingereicht. Facebook habe „sachlich falsche und irreführende Aussagen“ zur Firmenpolitik gemacht, heißt es in der Klageschrift. Facebook hätte mitteilen müssen, dass es Dritten Zugriff auf Daten von Millionen Nutzern ohne deren Zustimmung gewährt habe, argumentieren die Kläger. Da das Unternehmen das nicht früher getan habe, hätten sie große Verluste erlitten.

Zuckerberg politisch und finanziell unter Druck

Auch die Politik weltweit wurde schnell hellhörig. Nicht nur in den USA, auch in Großbritannien wurden Rufe laut, Chef Mark Zuckerberg vor Parlamentsausschüsse zu laden. Und Zuckerberg hat dabei nicht nur Erklärungsbedarf, sondern könnte auch finanziell belangt werden.

Bereits 2011 wurde nämlich von der US-Verbraucherschutzbehörde FTC gegen den IT-Konzern ermittelt – wegen einer Änderung der Datenschutz-Regeln. Facebook hatte zuvor die Standard-Einstellungen für Profile verändert und die Informationen öffentlich zugänglich gemacht. Viele Facebook-Mitglieder reagierten nicht darauf. Dadurch waren zuvor private Daten vieler Nutzer offen im Netz abrufbar, ohne dass es den Mitgliedern bewusst war. Die Änderung wurde kurz darauf zurückgenommen. In einer Vereinbarung mit der FTC verpflichtete sich der Konzern, bestimmte Datenschutz-Regeln einzuhalten. Sollte nun ein Bruch dieser Regeln festgestellt werden, könnte Facebook finanziell belangt werden – mit bis zu 40.000 Dollar pro Tag, wie die New York Times berichtet.

Facebook sieht sich selbst hintergangen

Facebook sieht sich unterdessen selbst als Opfer. „Das gesamte Unternehmen ist entsetzt darüber, dass wir hintergangen wurden“, teilte das Unternehmen mit. Im Konzern könnte es indes laut New York Times personelle Veränderungen geben. Die Zeitung berichtete, dass der in Fachkreisen angesehene Sicherheitschef Alex Stamos Facebook verlassen wolle. Er habe sich dafür eingesetzt, offener über die russische Einmischung in den US-Präsidentenwahlkampf 2016 zu informieren, sei aber von anderen Managern abgebügelt worden. Erst nach Untersuchungen im US-Kongress räumte das Online-Netzwerk schrittweise ein, dass 150 Millionen Nutzer von Facebook und Instagram mit politischer Propaganda aus Russland in Berührung gekommen sein dürften. Ob der Abschied von Stamos das Vertrauen in Facebook wiederherstellen würde, bleibt zu bezweifeln.

Verwundert reagierte übrigens der österreichische Datenschutz-Aktivist Max Schrems. Als er 2011 in Irland angezeigt habe, das „Facebook millionenfach Daten seiner Nutzer illegal diversen zwielichtigen Apps zur Verfügung“ stelle, habe der US-Internetkonzern „das vollkommen legal“ gefunden. Nun fühle sich der Internet-Gigant „sieben Jahre später plötzlich ‚verraten‘“, kritisierte der Vorsitzende der NGO „noyb - Europäisches Zentrum für Datenschutz“. Denn Aufzeichnungen der NGO zeigten, dass Facebook genau wusste, dass hier Daten jahrelang veruntreut wurden.

Alexander Nix wurde indes als Chef von Cambridge Analytica abgesetzt. Die vor versteckter Kamera getätigten Äußerungen würden nicht den Werten des Unternehmen entsprechen, hieß es in einer Aussendung. Steve Bannon und Robert Mercer äußerten sich seit Bekanntwerden der Vorwürfe nicht.