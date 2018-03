Innsbruck – Wie sauber bzw. schmutzig darf eine Kleidung sein, wenn man mit dem öffentlichen Bus unterwegs ist? – Eine Frage, die zwischen Innsbrucker Eltern und dem Busunternehmen Tyroltours momentan für Streit sorgt. Anlass ist ein Vorfall, der sich vorigen Freitag in den frühen Abendstunden in Telfs abgespielt hatte: Ein Busfahrer forderte drei Mädchen, die gerade von einem Reitstall gekommen waren, beim Einsteigen dazu auf, ihre dreckigen Reitstiefel in eine Tasche zu packen. Die Stiefel seien zu sehr mit Mist behaftet und würden den Bus nach Innsbruck verschmutzen, so sein Argument. Er nahm die 14-Jährigen letztendlich doch mit angezogenen Stiefeln mit, die Mädchen durften aber nicht auf den Sitzpölstern Platz nehmen. „Eine absolute Frechheit, dass die Kinder nicht sitzen durften und im rüden Ton dazu aufgefordert wurden, ihre Stiefel auszuziehen“, beschwert sich eine der Mütter.

Was folgte, waren mehrere emotional geführte Telefonate der Eltern mit jenem Busunternehmen, das hier für den VVT als Beförderer agiert. Für den Geschäftsführer von Tyroltours ist die Aufregung der Betroffenen nicht nachvollziehbar: „Es ist die Aufgabe des Lenkers, darauf zu achten, die Busse so weit wie möglich sauber zu halten. Das ist schwierig genug. Wir haben genug Fälle, wo sich andere Busgäste wegen diverser Verschmutzung oder Geruchsbelästigung beschwert haben, deshalb müssen wir Rücksicht nehmen“, sagt Martin Granbichler. Aus seiner Sicht sei die Aufforderung des Lenkers nicht überzogen gewesen. Abgesehen davon habe er die Kinder ja ohnehin mitgenommen. Der Lenker hätte ähnlich agiert, wäre beispielsweise ein stark verschmutzter Maurer­lehrling mit viel Mörtel an den Schuhen eingestiegen. Die Gäste hätten Anspruch auf einen ordentlichen Bus. „Die Kinder hatten die Reitstiefel abgespritzt und keinen groben Mist an den Schuhen. Es ging nicht darum, dass sie mit ihren Stiefeln die Sitze verschmutzen, sondern darum, dass sie mit den Füßen am Boden Platz nehmen dürfen“, entgegnen die Eltern dieser Darstellung.

Granbichler weist auch auf die Beförderungsbedingungen hin, wonach stark betrunkene oder verschmutzte Menschen generell im öffentlichen Nahverkehr nicht mitgenommen werden. „Wenn sich andere Gäste ihre Kleidung durch verschmutzte Sitze verschmutzen, fällt das auf uns zurück.“ Für die Eltern bleibt die Reaktion des Lenkers dennoch überzogen, vor allem, weil es sich um Minderjährige handelt. (lipi)