Was ist Schwarz-Grün II? Eine Zweckgemeinschaft oder eine politische Partnerschaft, die Sie beide unbedingt wollten? LH Günther Platter (VP): Eine Partnerschaft, die auf Verlässlichkeit, Kontinuität und Stabilität ausgerichtet ist. Mir geht es um eine nachhaltige Politik, die generationenfit ist. Für diese Zielsetzungen und um Tirol weiterzuentwickeln, sind die Tiroler Grünen für mich eine verlässliche Adresse.

LHStv. Ingrid Felipe (Grüne): Für mich ist es eine Koalition der Vernunft und der Verantwortung. Deshalb bin ich auch froh über die klare Entscheidung der Landesversammlung für die Fortsetzung der schwarz-grünen Regierung. Die Grünen sind ein verlässlicher Partner für verantwortungsvolle Politik, obwohl das eine oder andere nicht so grün gelungen ist, wie wir es uns gewünscht hätten. Die Verhandlungen waren wie die vergangenen fünf Jahre: hart, aber herzlich.

Sie sind also zufrieden, wie Schwarz-Grün Tirol in den vergangenen fünf Jahren regiert hat, aber wie wollen Sie der Neuauflage politischen Glanz verleihen? Platter: Die Eckdaten der Tiroler Politik sind in Ordnung, wir wollen den nächsten Generationen keine neuen Schulden hinterlassen. Allerdings möchte ich nie selbstzufrieden sein. Wir sind vielmehr selbstkritisch. Deshalb spüren wir die Sorgen der Menschen und packen die Probleme wie beim leistbaren Wohnen oder im Verkehr an. Industrie, Wirtschaft, Beschäftigung, Standort Tirol oder der Sozialbereich sind ebenfalls große Anliegen. Und besonders möchte ich die proeuropäische Ausrichtung unserer Politik hervorstreichen. Ich will nämlich, dass wir ein modernes und weltoffenes Land repräsentieren, wo man durchaus auf die Traditionen achtet.

Felipe: Wir haben schon ein Selbstbewusstsein, dass wir gut und konstruktiv arbeiten. Wir sind aber nicht fertig, wir müssen deshalb schauen, wie Tirol leistbarer für alle wird.

Ist Schwarz-Grün nicht eine taugliche Partnerschaft? Schließlich sind viele ÖVPler in Tirol auch grün und Grüne auch bürgerlich? Platter: Die Tiroler haben eine traditionsbewusste Mentalität, aber das ist kein Gegensatz zu modernen Entwicklungen. Wir sind weltoffener als andere Bundesländer, Tirol ist sehr fortschrittlich geprägt. Das hängt auch mit der Natur zusammen. Trotz aller Erschließungsanliegen wünscht sich die Bevölkerung, dass wir auf die Natur nachhaltig achten. Es sind keine Widersprüche, deshalb ist Schwarz-Grün ein gutes Regierungsmodell.

Felipe: Es gibt Bereiche, in denen ich sehr konservativ denke, wie in der Finanzpolitik. Im Naturschutz sind wir Grüne ebenfalls sehr bewahrend. Wir schauen, dass gewisse Dinge nicht passieren. Das passt sehr gut mit dem offenen, progressiven und liberalen gesellschaftspolitischen Zugang zusammen. Das trifft im Herzen wahrscheinlich viele Tirolerinnen und Tiroler.

Platter: Ich stehe zu sinnvollen Skigebietszusammenschlüssen, die ökologisch vertretbar sind. Andererseits könnte ich mir durchaus einen Nationalpark in Nordtirol vorstellen. Natürlich im Einvernehmen mit den Grundeigentümern. Über Erschließungen werden wir immer Debatten haben, und wir werden offensiver sein und die Grünen defensiver. Aber bei einem Projekt wie dem Nationalpark führen wir die Interessen wieder zusammen. Wir sind unterschiedliche Parteien, allerdings tut es auch der Volkspartei gut, wenn wir in gewissen Fragen mit den Grünen einen Konsens erringen müssen. Eine kritische Debatte schadet nicht.

Welche Rolle spielte die Westachse in den Koalitionsüberlegungen? In Salzburg und Vorarlberg arbeiten ÖVP und Grüne zusammen. Und ist Schwarz-Grün in Tirol für die Grünen nicht bundesweit enorm wichtig? Felipe: In den Verhandlungen ist es um Tirol gegangen, um die Projekte, Vorhaben und ein Arbeitsprogramm. Da ging es für uns nicht um das Wohl und Wehe der österreichischen Grünen. Natürlich tut es der grünen Bewegung im Allgemeinen gut, wenn wir weiter mitgestalten können.

Platter: Wenn es um Tirol geht, lasse ich mir nicht dreinreden. Darüber wird nicht debattiert, das weiß man auch in Wien. Ich erlaube mir den Luxus, das zu tun, wovon ich überzeugt bin, dass es richtig ist. Und mit der schwarz-grünen Landesregierung habe ich ein gutes Bauchgefühl.

War das Bauchgefühl von Anfang an da oder gab es auch Bauchweh? Platter: Nur zur Klarstellung: Ich habe die Sondierungen sehr ernst genommen. Das war keine Alibi-Geschichte und ich war erstaunt, dass die Erstgespräche positiv waren. Mir ist es vor allem darum gegangen, wie wir im Verkehr und beim Wohnen zusammenarbeiten können. Auch als Regierung und Opposition. Trotzdem hat es sich abgezeichnet, dass es mit den Grünen schon eine gute Perspektive gibt. Es gab bereits ein gegenseitiges Vertrauen. Das war natürlich ein Startvorteil für die Grünen.

Felipe: Bauchweh hatte ich nie. Selbstverständlich hilft es, wenn man weiß, dass man mit Profis fünf Jahre zusammengearbeitet hat und wo dann Kompromisse möglich sind. Wir werden sie weiterhin finden müssen, wie etwa bei den Seilbahngrundsätzen. Von Anfang habe ich jedoch klar gesagt, dass ich das schwarz-grüne Projekt gerne fortsetzen möchte. Schwarz-Grün hat dem Land gutgetan.

Wird es bei den Themen Wohnen und Verkehr eine intensive Zusammenarbeit mit der Opposition und dem Transitforum geben? Platter: Die Sondierungsgespräche waren hier sehr positiv. Aus meiner Sicht ist die Reduzierung des Transitverkehrs nicht zu bewältigen, wenn wir nicht einen absoluten Konsens im Land haben. Mich freut es, dass es dazu von allen Parteien positive Signale gibt. Das trifft auch auf das leistbare Wohnen zu, das wir nur gemeinsam stemmen können.

Felipe: Das war bereits beim öffentlichen Verkehr ein erfolgreicher Ansatz, die Offensive wurde von allen mitgetragen.

Platter: Wir werden uns nicht gegenseitig umarmen, aber ein gemeinsamer Nenner ist notwendig, um die Probleme zu bewältigen. Auch das Transitforum ist daran interessiert. Und eine mediale Interpretation möchte ich hier ganz klar korrigieren: Was die europäische Verkehrspolitik angeht, übergehe ich Verkehrsreferentin Ingrid Felipe nicht. Doch es wäre ein fataler Fehler, wenn ich nicht mein gesamtes politisches Gewicht einbringen würde. Wir ziehen hier an einem Strang.

Apropos Verkehr: Der Fernpass-Scheiteltunnel war offensichtlich der größte Brocken in den Koalitionsverhandlungen. Wird er jetzt gebaut oder nicht? Platter: Hier gibt es unterschiedliche Zugänge. Bewusst haben wir in das Koalitionsabkommen hineingeschrieben: nur in Übereinstimmung mit der Alpenkonvention. Es darf keine neue Transitroute geben und das 7,5-Tonnen-Limit muss eingehalten werden. Das sind die Voraussetzungen. Wir werden außerdem die Bevölkerung und die Gemeinden einbinden. In dieser Frage können wir jedoch niemals die Interessen im Außerfern so abdecken, dass alle zufrieden sind. Auf Basis der vorher erwähnten drei Punkte wird die Planung fortgesetzt.

Felipe: Da muss ich widersprechen, denn das Interesse ist das gleiche, nämlich die Bevölkerung vom Verkehr zu entlasten. Die Frage ist nur, mit welchen Mitteln. Mit der Fernpasstrategie haben wir zuletzt sehr viele Maßnahmen erarbeitet und den Tunnel hintangestellt. Ich habe jetzt die Aufgabe sicherzustellen, dass das 7,5-Tonnen-Limit nicht fällt, dass es nicht der Alpenkonvention widerspricht und keine neue Transitroute entsteht. Und trotzdem benötigt es eine Lösung. Der Scheiteltunnel ist für mich nicht hilfreich, weil er mehr Verkehr anzieht. Das müssen wir ausdiskutieren.

Was heißt das jetzt? Felipe: Ein Tunnelbau ist für mich nicht die Lösung.

Platter: Es gilt das geschriebene Wort im Regierungsprogramm.

Herr Landeshauptmann, warum haben Sie Ihr Regierungsteam nicht verändert? Kann man davon ausgehen, dass Sie auch in den nächsten Jahren daran festhalten? Und wie sieht es bei den Grünen aus? Platter: Mein Ziel ist es, mit dieser Mannschaft zu regieren. Mit ihr habe ich auch die Wahl gewonnen und damit gewährleisten wir Kontinuität. Ich habe stets erklärt, dass ich für Experimente nicht zur Verfügung stehe. Nur: Erstmals werden wir mit Sonja Ledl-Rossmann eine Landtagspräsidentin angeloben. Das sind Signale, die uns guttun.

Felipe: Sonja Ledl-Rossmann ist als Landtagspräsidentin ein starkes Signal. Außerdem haben wir weiter gleich viele Männer wie Frauen in der Regierung, da können sich andere Bundesländer schon etwas abschauen. Fünf Jahre sind ein langer Weg, aber Gabriele Fischer und ich sind angetreten, um bis 2023 zu gestalten.

Hätte es nicht dennoch einen neuen personellen Anstrich benötigt? Platter: Bei diesen Fragen bleibe ich gelassen. Die Bevölkerung hat auch nicht Veränderung gewählt, sondern auf Stabilität gesetzt.

Felipe: Neuer Anstrich? Ich werde erst 40 Jahre alt.

Inhaltlich verschieben sich in der ÖVP die Wohnbau- und Arbeitnehmeragenden von LR Johannes Tratter zu Landesrätin Palfrader. Eine strategische Überlegung? Platter: Da haben wir etwas umgekrempelt. Palfrader wurde 2014 AAB-Chefin, deshalb haben wir die Arbeitnehmer­agenden bei ihr zusammengeführt. Und den Wohnbau, der vor allem die Arbeitnehmer betrifft. Das passt zusammen. Die Traditionskultur ist hingegen bei Hannes Tratter bestens aufgehoben.

Das Gespräch führten Peter Nindler und Manfred Mitterwachauer