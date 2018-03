Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Es ist dunkel, kalt, nass, und schmutzig, und dann ist da auch noch der Lärm: Die alljährliche Frühjahrsreinigung der Tiroler Autobahntunnel ist für die Arbeiter ein „Knochenjob“, wie Asfinag-Geschäftsführer Stefan Siegele sagt. Bis Ende Mai werden auf dem Tiroler Straßennetz insgesamt 60 Kilometer Tunnel – der Großteil im Oberland – gründlich geputzt. Nach dem Winter sind die 25 Röhren immer besonders schmutzig: Staub, Schlamm, Reifenabrieb, Salz – durch den Sprühnebel hinterlassen Lkw, Busse und Pkw nicht nur ihre eigenen Spuren an den immer schwärzer werdenden Wänden, sie bringen auch jede Menge Dreck von draußen mit und transportieren ihn bis zu zwei Kilometer weit in den Berg hinein.

Pro Tunnel ist ein Waschzug von mehreren Spezial-Lkw im Einsatz, schildert Siegele den Ablauf: „Ein Wagen spritzt Reinigungsmittel auf die Wände, der nächste säubert sie mit Hochdruck mit einem Sprühbalken und rotierenden Bürsten, ein weiterer putzt die Fahrbahn.“ Den Rest müssen die Arbeiter erledigen. Allein in den elf großen Tunnel­anlagen sind über 1500 Einrichtungen händisch zu putzen – Ampeln, Wechselverkehrszeichen, Feuerlöschnischen, Fluchtweg-Signalisierungen, Bordsteinreflektoren und Beleuchtung. Dabei wird auch inspiziert, ob alle Anlagen funktionieren.

Die Waschmittel sind biologisch abbaubar, und eine Waschwasseraufbereitungsauflage sorgt dafür, dass die stark mit Öl, Diesel und anderen Substanzen verschmutzten Abwässer in eigene Anlagen vor den Portalen fließen und anschließend gereinigt werden. Gearbeitet wird vorwiegend nachts, der Verkehr wird in dieser Zeit entsprechend ausgeleitet. Der Frühjahrsputz soll bis Ende Mai beendet werden, allein für den Roppener Tunnel werden insgesamt eineinhalb Wochen benötigt. Danach sind die Röhren heller und damit auch sicherer.

Auch in Innsbruck zeigt sich mit dem „Ausapern“ das ganze Ausmaß der Verunreinigungen. Entlang der viel begangenen Spazierwege müssen Müll und etliche Hundekotsäcke in mühevoller Handarbeit entfernt werden. Da ein Wascheinsatz im Winter temperaturbedingt nicht möglich ist, sammelt sich auf den Straßen sehr viel Schmutz, der erst bei höheren Temperaturen wieder regelmäßig weggewaschen werden kann – an unzugänglichen und engen Stellen händisch mit Wasserschlauch oder Hochdruckreiniger.