Von Sabine Strobl

Innsbruck – Ob ein Fest ansteht, eine Lebenswende oder eine Trennung: Immer mehr Menschen, unabhängig davon, ob sie einer Religionsgemeinschaft angehören oder nicht, wenden sich heute an geschulte Ritualbegleiter, um diese entscheidenden Momente vorzubereiten. Rituale setzen Zeichen, geben dem Jahr Struktur, verbinden und haben auch eine tröstende Wirkung. „Rituale sind eine symbolische Handlung, um Vorgänge im Inneren eines Menschen sichtbar zu machen“, erklärt Martina Suomi, Pädagogin und Obfrau des Netzwerkes Rituale, das im April anlässlich des zehnjährigen Bestehens zu einer Tagung über das Wirken von Ritualen einlädt (siehe auch Zitate).

In der Ritualbegleitung werden gemeinsam Handlungen erarbeitet, die zur Person und ihren Absichten passen. Anlass sind oft Lebensübergänge. Wie Verena Retter, Biologin und Ritualleiterin, beobachtet, wollen viele junge Eltern sich bei der Taufe ihres Kindes mit einem eigenen Ritual einbringen. Ideen und Wünsche gibt es immer genug. Das gilt auch für Eheschließungen. Junge Paare nehmen sich bewusst Zeit und überlegen, was sie zum Beispiel in der Beziehung dem anderen geben wollen, erzählt die Pädagogin Sabine Trentini. So kann schon auf der Einladung stehen, dass die Gäste etwas Erde mitnehmen sollen. Mit der Einladung zu einem Ritual erfahren die Gäste auch, dass ihre Anwesenheit wichtig ist. Gefeiert wird in der Gemeinschaft, spinnt Suomi den Faden in der kleinen Diskussionsrunde weiter.

Viele Menschen begehen nicht nur in freudigen Momenten ein Ritual. Auch beim Abschiednehmen kann ein Ritual heilsam sein und vom Gefühl der Ohnmacht befreien. Nicht umsonst nehmen heute viele Bestatter das Tempo vor der Beerdigung heraus. Im ersten Moment unerwartet erscheinen dagegen Rituale bei einer Scheidung oder Trennung. Wie Burga Flossmann, Psychotherapeutin und Ritualbegleiterin, feststellt, braucht es einen Brückenschlag ins Neuland. „Man schaut zurück und kann sich vielleicht auch für das Gute bedanken.“ Es wird auch vom Beispiel eines Paares erzählt, das sich trennte, aber mit einem Ritual zeigen wollte, dass sie Eltern bleiben. Sie ließen die Eheringe einschmelzen und für sich und die Kinder Anhänger machen.

Rituale, Rituale. Symbolbesetzte Feste wie Ostern können Inseln der Ruhe in der schnelllebigen Gesellschaft sein. Aber auch der Frühling will begrüßt werden, haben Rituale doch viel mit dem Kreislauf des Jahres zu tun. Wie wäre es, ein Seilziehen zwischen Winter und Frühling zu veranstalten? Oder ein Ei mit einem Wunsch zu versehen? Das Ei wird gegessen und die Schale mit einem Blumensamen in ein Töpfchen mit Erde gegeben, hat Trentini noch einen Familientipp parat.