Innsbruck — Zugegeben: Ein wenig Ungewissheit war ja vor dem Spiel noch dabei. Zumindest klang es so durch bei den Swarco Raiders. Bratislav­a? Die kannte keiner so recht im Tiroler Football-Team. Es genügte nicht, um Zweifel an der klaren Verteilung der Kräfteverhältniss­e aufkommen zu lassen. Und nach Viertel eins des Auftaktspiels der Austrian Football League war klar, aus welcher Richtung der Wind weht.

Mit einem 65:6 (20:0, 24:6, 14:0, 7:0) nahmen die Innsbrucker die Gäste förmlich auseinander. Fast 2000 Zuschauer verfolgten im Tivoli-Stadion eine Machtdemonstration, die größer kaum hätte sein können. Man stelle sich vor: Wenn die Gastgeber in Hälfte eins (48:6) ähnlich hohes Tempo gegangen wären wie in Hälft­e zwei, dann wäre selbst ein dreistelliges Ergebnis in Griffweite gewesen.

Der Raiders-Erfolgstrainer Shuan Fatah wollte partout dennoch ein Haar in der Suppe finden, was ihm angesichts vermeintlicher Ballverluste auch gelang. „Wir haben eine gute Leistung gebracht und sind natürlich froh über den Sieg", meinte Fatah und ergänzte in Richtung der Slowaken: „Ich glaube, dass ihnen eine tolle Zukunft bevorsteht." Angesichts des Ergebnisses ein zweifelhaftes Kompliment. Die Touchdowns erzielten: Donahue (2), Abfalter (2), S. Platzgummer, A. Platzgummer, Bonatti, Nitzlnader, Saurer, Vlajic. (rost)