Kufstein — Skrupellos, brutal und jung — diese Eigenschaften kann man jener Schlägerbande, die die Polizei nach umfangreichen Ermittlungen in Kufstein festnehmen konnte, wohl kaum absprechen. Zwei Österreicher (beide 15), ein Russe (16) und zwei Kosovaren (16 und 18) hatten in den vergangenen Wochen mehrere Passanten in Kufstein bedroht und zur Herausgabe von Wertsachen — meistens Handy oder Geldtasche — gezwungen. Dabei wurden sie auch gewalttätig — im jüngsten Fall gingen sei mit äußerster Brutalität vor und sorgen auch politisch für Furore (die TT hat berichtet):

Wie berichtet, schlug die Truppe am 17. Februar im Bereich des Park & Ride Parkplatzes hinter dem Bahnhof mit Eisenstangen und Ketten auf einen 19-Jährigen ein. Als dieser schon am Boden lag, verpassten sie ihrem wehrlosen Opfer noch Fußtritte und Schläge. Der 19-Jährige erlitt dadurch derart schwere Kopfverletzungen, dass er zeitweise in Lebensgefahr schwebte. Außerdem raubten die Täter Geldtasche und Handy des jungen Mannes.

Wie sich nun herausstellte, hatte die Bande nur wenige Minuten zuvor am selben Ort eine vierköpfige Gruppe Jugendlicher bedroht und zur Herausgabe von Zigaretten und Wertgegenständen gezwungen, berichtet die Polizei.

Jugendliche geständig, auch weitere Taten verübt



Nach umfangreichen Ermittlungen konnten die fünf Beschuldigen im Raum Kufstein ausgeforscht und festgenommen werden. Bei Hausdurchsuchungen stellte die Polizei mehrere Beweismittel fest, letztendlich zeigten sich die Beschuldigten bei den Vernehmungen dann auch geständig, die Taten gemeinsam begangen zu haben, so die Beamten.

Die Ermittlungen brachten noch weitere Gewalttaten ans Licht, die den jungen Männern zur Last gelegt werden. So sollen sie Mitte Februar einem 39-Jährigen im Stadtgebiet von Kufstein massive Schläge gegen den Kopf versetzt und ihn dadurch schwer verletzt haben. In derselben Nacht, in der sie auch die Gruppe Jugendlicher bedroht und den 19-Jährigen brutal niedergeschlagen haben, war es bereits in einem Nachtlokal zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen.

Alle fünf wurden in die Justizanstalt Innsbruck überstellt, sie befinden sich in Untersuchungshaft. (TT.com)