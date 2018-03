Reinhold Falch, geboren am 14. Jänner 1948, wuchs in St. Anton am Arlberg auf. Nach der Matura am Bundesrealgymnasium in Landeck absolvierte er ein Betriebswirtschaftsstudium an der Universität Innsbruck. Von 1980 bis Ende 1984 war Falch in der Tiroler Landesfremdenverkehrswerbung tätig, wobei er im Juli 1982 zum stellvertretenden Landesfremdenverkehrsdirektor bestellt wurde. Am bekanntesten ist er aber sicherlich für seine fast 30-jährige Tätigkeit am Innsbrucker Flughafen: Ab 1985 war Falch Einzelprokurist der Tiroler Flughafenbetriebsgesellschaft m.b.H., ab 1995 deren Geschäftsführer. Mit 1. April 2014 trat er in den Ruhestand ein. Seit April 2014 ist der verheiratete Vater dreier Kinder Landesobmannstellvertreter des Tiroler Seniorenbundes.

