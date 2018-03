Von Matthias Christler

Innsbruck – In einem Werbespot aus dem Jahr 1984 steckt so viel Ironie und Apple kann nichts unternehmen, um zu verhindern, dass man ihn heute noch im Netz findet. Das wäre Zensur. In dem kurzen Film zerstört eine Frau in einer Welt, die an den Film „1984“ erinnert, einen Bildschirm, auf dem der „Große Bruder“ zu sehen ist, und rettet die Menschheit vor der Überwachungsdiktatur. Eine Stimme kündigt den ersten erschwinglichen Heim-Computer an. „Apple stellt Macintosh vor. Und du wirst sehen, warum 1984 nicht wie ,1984‘ wird.“

Kopperation mit Überwachungsapparat

24 Jahre später holt Apple die Geschichte, in der sich der Konzern als Widersacher gegen das System präsentierte, ein. Die Ironie ist, dass man in der Gegenwart mit dem Überwachungsapparat kooperiert. Mit China. Daten von chinesischen Apple-Nutzern werden nicht mehr auf den hauseigenen Servern gespeichert, sondern durch Unternehmen, bei denen die Regierung Zugriff bekommt. Ein neues Gesetz verlangt das. Anstatt dagegen vorzugehen und den chinesischen Markt nicht mehr zu bedienen, setzt Apple auf Zusammenarbeit. Kapitalismus und Kommunismus, in der digitalen Welt vereint.

Die Möglichkeit, auf private Dokumente und Fotos zuzugreifen, ist ein Baustein, mit dem China seine Datenherrschaft Stück für Stück zusammensetzt. Der deutsche Soziologe Dirk Helbing hat mit Kollegen in ihrem „Digital Manifest“ den Überwachungsapparat – und wie darin die Bürger mit ihren Klicks im Internet und ihrem Verhalten im Alltag Plus- und Minuspunkte sammeln – kritisch beäugt. „Minuspunkte bekommt man, wenn man die Großmutter nicht oft genug besucht, die Miete später bezahlt, kritische politische Seiten liest oder die falschen Freunde hat. Die Rankingskala, die daraus entsteht, entscheidet über Kreditkonditionen, mögliche Jobs und Reisevisa“, erklärt der Digital-Experte an der ETH Zürich den „Citizen Score“, der in 43 Städten erprobt wird und bis 2020 flächendeckend eingeführt werden soll.

„Onkel Xi“ in China

Die Daten-Diktatur ginge zwar nicht vom „Großen Bruder“ wie in „1984“ aus, dafür von „Onkel Xi“. So wird Staatschef Xi Jinping genannt. Seit wenigen Tag muss fast „Großer Onkel“ gesagt werden. Denn beim Staatskongress hoben die Delegierten die Begrenzung der Amtszeit des Präsidenten auf und sorgten dafür, dass Xi auf Lebenszeit im Amt bleiben könnte.

Die Daten-Krake, die mit ihren Tentakeln weiter in die Privatsphäre der Bürger eindringt, hat innerparteilich keine Widersacher. Auch sonst dringen kaum kritische Stimmen nach außen. Bei 1,3 Milliarden Menschen gebe es immer Kritiker, hält Christian Göbel, Professor für China-Studien an der Universität Wien, fest. Die Verfassungsänderungen seien auf Sozialen Medien wie dem WhatsApp-Gegenstück WeChat teils mit Unglauben, teils mit Satire kommentiert worden. „Das wird schnell zensiert“, erklärt er das „weltweit ausgeklügeltste Zensursystem“, das aus vier Stufen bestehe: Erstens dürfen bestimmte Seiten nicht aufgerufen werden, etwa Wikipedia. Zweitens gibt es ein Wörterbuch verbotener Begriffe. Drittens erkennt eine Künstliche Intelligenz, ob verbotene Wörter umschrieben werden und ergänzt das Wörterbuch mit diesen.

Viertens die Internetpolizei mit menschlichen Zensoren. „Die Machthaber in China konnten sich bisher so lange halten, weil sie nah an der öffentlichen Meinung regiert haben. Jetzt wird versucht mithilfe der Daten die öffentliche Meinung zu lenken“, vermutet Göbel. Bei den Meldungen zum Ranking-System mahnt er jedoch zur Vorsicht, weil zwei Systeme – ein staatliches und ein freiwilliges – oft vermischt werden. „Was man weiß: Der Internetriese Alibaba hat ,Sesame Credit‘ erfunden, ein freiwilliges Bewertungssystem. Beim Sozial-Kredit-System der Regierung werden Daten aller Bürger gesammelt und ausgewertet, vor allem wohl durch staatliche Akteure. In welchem Maße die Daten der drei Internetriesen, neben Alibaba noch Tencent und Baidu, in das staatliche System einfließen, ist unklar.“ Es könnte aber einer dystopischen Vorstellung der Überwachung und eines Staates, der mittels „Big Data“ Dinge über eine Person herausfinden kann, die dieser nicht einmal selbst über sich weiß, sehr nahe kommen.

Auch in Europa „nicht alles wunderbar“

Mit dem Finger auf China zeigen, greife zu kurz, meint Göbel: „Wir sollten uns in Europa davor hüten zu sagen, dass dort alles schlimm und bei uns alles wunderbar läuft. Stichwort NSA.“ Ähnlich sieht es Helbing, der in den jüngsten Aufdeckungen, wonach Cambridge Analytica mit Daten von 50 Millionen Facebook-Nutzern Trump im Wahlkampf unterstützt hat, auch etwas Gutes sieht: Die Bürger erkennen, wie mit ihren Profilen gehandelt und Profit gemacht wird – und wie sie durchschaubar und manipulierbar werden. Für Helbing bricht eine Zeit an, in der sich entscheidet, ob man das „Ruder noch herumreißen“ kann, so dass die Daten-Massen nicht den Mächtigen zur Kontrolle dienen, sondern den Massen helfen, die Probleme der Zukunft zu lösen.

Das Argument der Befürworter von Überwachungsmaßnahmen ist, dass es diese brauche, um Sicherheit zu garantieren. Für den Wiener Datenschützer Georg Markus Kainz ist das ein vorgeschobenes Argument. In Wahrheit gehe es darum, „einen angepassten Bürger zu haben“ – egal ob in China, in den USA und in Europa. „Früher hielten sich bei uns die Menschen an kirchliche Lebensregeln. Heute will der Staat moralische Bewertungen vornehmen und sie mit Technologie durchsetzen.“

Das stellt die Gesellschaft vor entscheidende Fragen, etwa: Ist man bereit, für mehr Komfort Freiheiten und Rechte aufzugeben? Oder auch Fragen, die philosophisch klingen, aber im Alltag jeden betreffen können: Geht die Menschlichkeit in der digitalen Welt unter? Wenn ja, dann bleibt der Autofahrer nur noch vor dem Zebrastreifen stehen, weil es eine Kamera filmt und der Staat überwacht – und nicht aus Rücksicht vor dem Fußgänger. Das System stünde in Zukunft im Mittelpunkt, nicht mehr der Mensch.

Bundestrojaner liest bei WhatsApp mit

Heimlich, still und leise, so hätte die Bundesregierung in einem Monat vermutlich gerne ihr Sicherheitspaket umgesetzt. Enthalten sind allerdings einige zuletzt heftig kritisierte Punkte: Echtzeit-Streaming von Videokameras mit Gesichtserkennung, Überwachung im Straßenverkehr mit Kennzeichenerfassung, Registrierung von SIM-Karten oder der Zugriff auf WhatsApp-Unterhaltungen. Im Verdachtsfall werden die Daten gegen einen verwendet. Der brave Bürger hat nichts zu befürchten.

Doch, sagt Thomas Lohninger von „epicenter.works“, einem Verein, der sich seit Jahren unter anderem gegen die Vorratsdatenspeicherung einsetzt und nun Widerstand gegen das Sicherheitspaket leistet. „Wenn das Gesetz in Kraft tritt und jeder weiß, dass, egal auf welcher Straße man fährt, ein Eintrag darüber existiert, dann macht das etwas mit einer Gesellschaft“, sagt der Geschäftsführer von epicenter.works und fasst die Pläne der Bundesregierung als „die größte Ausweitung der Überwachungsbefugnisse in der Zweiten Republik“ zusammen. Derzeit läuft die Begutachtung, danach analysieren Experten die Maßnahmen, über welche die Abgeordneten abstimmen werden.

Unter anderem soll, um die Kommunikation von verdächtigen Straftätern oder Terroristen bei WhatsApp mitverfolgen zu können, eine staatliche Spionage­software eingesetzt werden – bekannt als Bundestrojaner. „So eine Spionagesoftware braucht immer eine kritische Sicherheitslücke, um in ein Smartphone eindringen zu können. Man geht denselben Weg wie Cyberkriminelle. Sinnvoller wäre es, auf diese Sicherheitslücken, die alle Bürger betreffen, hinzuweisen und diese zu schließen und nicht auszunutzen. Hier finanziert man die Unsicherheit der Geräte mit Steuergeld“, kritisiert Lohninger.

In 14 der mehr als 20 Gesetzesänderungen, die von der Bundesregierung seit Herbst veranlasst wurden, spielt Datenschutz eine Rolle. Das liegt unter anderem daran, dass Ende Mai eine EU-Datenschutzgrundverordnung in Kraft tritt. Für Lohninger werden in den österreichischen Anpassungen die Vorgaben für Datenschutz untererfüllt, im Bereich Sicherheit übererfüllt. „Aber Personen mit krimineller Energie können sich diesen Maßnahmen leicht entziehen: ein Leihauto nehmen oder SIM-Karten aus dem Ausland verwenden“, sagt Lohninger, der befürchtet, dass die Regierung aus falschen Gründen und mit realen Konsequenzen für die Massen handelt. „Mehr Überwachung bedeutet nicht mehr Sicherheit.“

Zum Konsum verführt

Es ist wie Zauberei, wenn immer dann eine Werbung zu etwas im Internet erscheint, von dem man glaubt, es gerade zu brauchen. Die Magie nennt sich „Big Data“ – die Sammlung riesiger Datenmengen. Den Zauberstab bezeichnet man als „Microtargeting“ – eine zielgerichtete, auf den einzelnen Konsument abgestimmte Werbekampagne. Big-Data-Experten schätzen, dass Facebook durch sechs, sieben „Gefällt-Mir“-Angaben ziemlich genau berechnet, wie der Nutzer tickt, wie sportlich er ist oder was er isst. Das funktioniert, weil der Konzern die Daten mit denen von zwei Milliarden anderer Nutzer vergleichen kann.

Der Skandal um Cambridge Analytica und Facebook hat gezeigt, wie ein Unternehmen durch die Zusammenführung von Daten Nutzer-Profile erstellen und Meinung beeinflussen kann. Wenn man Apps am Smartphone startet, wenn man Internetseiten aufruft, wenn man Suchbegriffe bei Google eingibt oder etwas bei Facebook anklickt, kann das (gegen einen) verwendet werden.

Datenschützer Georg Markus Kainz beschreibt am Beispiel einer Flug-Buchung, wie so ein Marketing funktionieren könnte: „Es gibt Gerüchte, dass Reiseportale auswerten, von welchem Gerät aus man den Flug bucht. Und Apple-Kunden bekommen, weil man annimmt, dass die bereit sind, mehr zu zahlen, generell einen höheren Preis.“

Der Big-Data-Zauber könnte noch einen Schritt weitergehen: „Aus einem Einkauf mit der Kreditkarte wird die Wahrscheinlichkeit errechnet, wie schwer der Konsument ist. Diese Daten werden an die Fluglinie verkauft und die personalisiert je nach prognostiziertem Gewicht den Preis“, skizziert Kainz ein Szenario, das denkbar wäre: „Es wird bereits so mit Daten gehandelt.“

Auf Gesundheit getrimmt

Ein gesunder Lebensstil wird belohnt, aber nicht nur mit einem guten Gefühl, sondern genauso mit Geld – in Form von Rabatten. Versicherungen bieten diese Programme nach Versuchen in Deutschland inzwischen in Österreich an. Auf der Homepage oder in der App werden die Daten, wie viel man sich bewegt oder welche Lebensmittel gekauft werden, erfasst und gesammelt.

„Wer eine Milch mit nur 0,5 Prozent Fettgehalt kauft, hat also einen Vorteil gegenüber dem, der zu einer 3,5-prozentigen greift. Das Wissen, das früher die Verkäuferin im Tante-Emma-Laden hatte, landet heute bei Konzernen und wird datenmäßig erfasst“, sagt Georg Markus Kainz. Warum das nicht nur der Gesundheit des Kunden dient, erklärt der Wiener Datenschützer so: „Das Geschäftsmodell von Versicherungen ist es, Versicherungen zu verkaufen und möglichst wenig zu leisten. Es geht um Profit, das ist nicht einmal bösartig, sondern im Kapitalismus normal. Aber wenn sie mit Daten und einem Algorithmus in der Lage sind, das Versicherungsrisiko immer genauer zu errechnen, werden bestimmte Menschen abgelehnt.“

Konsequent weitergedacht würde das bedeuten: Eine mathematische Formel entscheidet, ob ein Mensch Zugang zu bestimmten Gesundheitsleistungen hat.