Innsbruck — Wattens-Coach Thommy Silberberger gab in Wiener Neustadt preis, dass er zu Beginn eine Drangperiode der Hausherren erwarte. Und die erstickt man am besten mit vorzeitigem Attackieren im Keim. Ein Fehler im Aufbau der Hausherren ermöglichte Lukas Katnik die erste Schussmöglichkeit für die WSG, die zu Beginn mehr vom Spiel hatte. So fiel im Anschluss an einen Eckball nach einer perfekten Nitzlnader-Flanke auch das 1:0 (18.) durch einen Kopfballtreffer von Drazen Kekez.

Eine Grundregel von Silberberger, um erfolgreich zu sein, lautet, auch ein Spiel mit elf Mann zu beenden. Nach 31 Minuten war dies nicht mehr möglich, weil Staubsauger Oumar Toure nach einer Notbremse an Ebenhofer Rot sah. Es war nach Gelb-Rot gegen Kapfenberg bereits der zweite Platzverweis im erst dritten Match für den Winter-Neuzugang. Und die 19-jährige Juve-Leihgabe löste sich folglich auch in Tränen auf.



Die ohnehin schon große Wattener Personalnot im Defensiv-Zentrum (Ausfälle von Mader, Tamba, Toplitsch, Neurauter ...) wurde noch größer und die Ersatzbank war mit Ausnahme von Angreifer Simon Zangerl am Freitag blutjung. Man brachte den Vorsprung bis zur Halbzeit in die Kabine.

Neustadt-Coach Roman Mählich brachte Roman Kienast, aber auch den zweiten Treffer schossen in Unterzahl die Wattener. Nach einem weiten Abschlag von Goalie Pascal Grünwald landete die Kugel über Benni Pranter bei Lukas Katnik, der nach Doppelpass mit Milan Jurdik zum 2:0 (57.) traf. Ein Platzverweis gegen Ljubic stellte das Verhältnis auf zehn gegen zehn. Auf einmal trafen aber die Niederösterreicher: Kienast verkürzte mit seinem ersten Saisontor zum 1:2 (74.), Torjäger Salihi traf vom Elferpunkt nach Santin-Handspiel zum 2:2. Dabei blieb's.

Für Wattens war es nach zwei Siegen der siebente Punkt aus den letzten drei Partien, für Wiener Neustadt war das dritte Remis in Serie im Aufstiegskampf sicher zu wenig. (lex)