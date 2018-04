Von Alexandra Plank

Innsbruck — Die gute Nachricht zuerst, vor dem Kälteeinbruch vor kurzem machten sich die jungen Tiroler Gemüsebauern um Tausende Salatpflanzen, die sie gesetzt hatten Sorgen. Temperaturen bis zu Minus 9 Grad waren vorausgesagt worden.

Tatsächlich war der Kälteeinbruch nicht so dramatisch, aber auch doppelte Vliese verhinderten einen schweren Schaden. Fest steht aber, dass der intensive Winter die Frühjahrsernte um etwa zwei Wochen verzögert. Nicht Ende März, sondern erst in zwei Wochen wird es die ersten Radieschen im großen Angebot geben. Das erste Radieschen-Brot ist für viele Tiroler das Zeichen, dass der Frühling endgültig da ist. Doch unter den Vliesen werden schon jetzt Kresse, Vogelsalat und Spinat geerntet. „Wir haben auch noch sehr viel Gemüse vom Vorjahr im Lager", erklärt Schirmer. Die Landwirte hoffen, dass sie Teile des Bestandes noch verkaufen können, bevor die neue Ware in den Handel kommt. „Sehr gut ist, dass es vor Ostern geregnet hat. Auch die extreme Kälte Ende Februar hat uns in die Hände gespielt, viele Schädlinge wurden vernichtet."

Schirmer macht aber keinen Hehl daraus, dass die Wetterkapriolen, die immer mehr werden, nach neuen Lösungen verlangen. Zum einen könne der Klimawandel einen Vorteil bringen und der Anbau von Tomaten und Paprika forciert werden. Auf den Tiroler Feldern werden derzeit 60 Sorten Gemüse angebaut, die Tiroler Kunden können damit zu 100 Prozent versorgt werden.

Schirmer wagt einen weiteren visionären Blick. Es sei erforderlich Folientunnel oder Glashäuser zu errichten, um nicht so massiv vom Wetter abhängig zu sein. „Ich bin allerdings auch der Meinung, dass das nicht in unmittelbarer Nachbarschaft zur Landeshauptstadt Innsbruck passieren soll. Das ist schon ein massive Beeinträchtigung des Landschaftsbildes." Derartige Einrichtungen gäbe es bereits in Kematen und seien auch an anderen Standorten im Ober- und Unterinntal denkbar. „Glashäuser wären stabiler und besser als Folientunnel", sagt er. Wobei diese sich zur Errichtung auf den Retentionsflächen entlang des Inns anbieten würden, wo nicht gebaut werden dürfe. Mit der neuen Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger habe er schon mehrere Gespräche geführt. Sie habe erklärt, dass ihr besonders die regionale Landwirtschaft ein großes Anliegen sei. In Österreich gibt es derzeit 120 Genussregionen, darunter auch die „Genuss Region Nordtiroler Gemüse".

Wichtig für den Ruf der Bauern sei jedenfalls, dass sich auf Bauernmärkten tatsächlich nur einheimische Produkte befinden. Auf einen Fall angesprochen, bei dem einer Kundin erklärt wurde, der Schnittlauch sei Anfang März natürlich aus Spanien, reagiert Schirmer emotional. „Das geht nicht. Regionalität ist nicht verhandelbar. Wir können nur das auf dem Bauernmarkt anbieten, das wir selbst erzeugen können."