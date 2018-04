Innsbruck – Daunenjacke und Winterstiefel haben zumindest in den kommenden Tagen ausgedient. Denn endlich wird‘s Frühling in Tirol. Am Dienstag und Mittwoch werden T-Shirt-taugliche Höchstwerte bis zu 22 Grad in Österreich erwartet. Dazu zeigt sich auch die Sonne immer häufiger zwischen den Wolken.

22 Jahre ist es her, dass die magische 20-Grad-Marke so wie heuer in Österreich im März nicht fiel. Im Schnitt kommt das alle zehn Jahre vor. Aber das Warten hat nun laut Vorhersagen ein Ende: „Ein kräftiges Tief etabliert sich über den Britischen Inseln und so wird Mitteleuropa in den nächsten Tagen mit deutlich milderer Luft aus Nordafrika versorgt“, sagt Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

Schon am Ostermontag stehen die Zeichen auf Sonne und Wärme: Während im Norden und Osten in der ersten Tageshälfte zeitweise dichtere Wolken durchziehen, aus denen noch ein paar letzte Tropfen fallen, bleibt es in Tirol trocken. Die Sonne setzt sich tagsüber immer mehr durch. Ab dem Nachmittag wird es föhnig. Mit den Temperaturen geht es steil bergauf: Bis zu 17 Grad sind schon möglich.

Zwei Tage bis zu 22 Grad

Am Dienstag überwiegt laut Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) sonniges Wetter, auch wenn hohe Wolkenfelder den Sonnenschein immer wieder etwas abschwächen können. Dichter sind die Wolken tendenziell an der Alpensüdseite und teils im Westen, aber auch hier bleibt es überwiegend niederschlagsfrei. Der Wind weht schwach bis mäßig, in der Südhälfte teils auch lebhaft und föhnig aus Südost bis Südwest. Die Frühtemperaturen liegen bei -2 bis 9 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 14 bis 22 Grad.

Ähnlich sehen die Vorhersagen für Mittwoch aus: Die Sonne behält die Oberhand, hohe Wolkenfelder bergen keine Gefahr für Regen. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Föhnstrichen entlang der Alpennordseite sowie im Südosten auch lebhaft bis stark aus südlichen Richtungen. In der Früh zeigt das Thermometer 3 bis 9 Grad an, tagsüber maximal 12 bis 22 Grad.

Auf Regenintermezzo folgt wieder Sonnenschein

Die weiteren Aussichten: Am Donnerstag breitet sich im Tagesverlauf von Westen her Regen aus. Mit maximal 12 bis 17 Grad ist es etwas kühler. Der nasse Spuk soll aber am Freitag schon wieder vorbei sein: Die Sonne vertreibt im Westen und Süden rasch die Wolken. Nur weiter im Norden und Osten Österreichs ziehen tagsüber noch ein paar dichte Wolken über den Himmel. Von 2 bis 9 Grad in der Früh steigen die Temperaturen auf 10 bis 18 Grad. (TT.com, APA)