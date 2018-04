Von Peter Nindler und Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Wie soll das Budget der Rad-Weltmeisterschaft im September in Tirol ausfinanziert werden? Knapp drei Millionen Euro fehlen auf die notwendigen 12,8 Millionen Euro. 9,63 Mio. Euro haben Bund, Land Tirol, Tourismusverband Innsbruck und seine Feriendörfer, die Landeshauptstadt und die Tourismusverbände aus den vier Startregionen Kufsteinerland, Alpbachtal/Seenland, Hall/Wattens und Ötztal/Area 47 bisher aufgebracht. Die Suche nach Großsponsoren gestaltet sich jedoch als äußert schwierig. Gleichzeitig soll vor allem in Tirol informiert, öffentliche Institutionen eingebunden und die Bevölkerung für den Event gewonnen werden. Deshalb schießt das Land Tirol noch einmal 500.000 Euro zu, die schwarz-grüne Landesregierung hat das gestern beschlossen.

Dass sechs Monate vor Beginn die WM finanziell noch nicht in trockenen Tüchern ist und Geld für Info-Kampagnen fehlt, sorgt für Debatten. Phi­lipp Trattner, Referent für Sport von Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ), wundert sich. „Im Jänner habe ich mit den Organisatoren in Innsbruck geredet, da war keine Rede von einer Budgetlücke.“ Federführend für die WM ist die „Innsbruck-Tirol Sports GmbH“. Möglichen Begehrlichkeiten, wie sie vom Land Tirol angedeutet werden, erteilt Trattner schon vorbeugend eine Absage. „Die Förderung des Bundes über drei Millionen Euro ist gedeckelt, mehr Geld gibt es nicht.“

Offenbar wurde auch das Veranstaltungsbudget von Anfang an zu niedrig angesetzt. Im Februar 2016 hat der Weltradsportverband die Weltmeisterschaft nach Tirol vergeben. Dass Tirol innerhalb von sechs Monaten mit der Kletter-WM, der Rad-Weltmeisterschaft und den nordischen Titelkämpfen in Seefeld gleich drei Groß-Events durchführt werden, wird ebenfalls kritisch gesehen.

Im Land hofft man jedoch noch auf Sponsoren und – sollte eine Finanzierungslücke bleiben – auf Zugeständnisse vom Bund. Wahrscheinlich wird einmal mehr auf großzügiges Sponsoring der öffentlichen Unternehmen gehofft. Offenbar soll auch mit dem Weltradsportverband über eine Reduzierung der WM-­Lizenzgebühr verhandelt werden. Dafür müssen immerhin rund sechs Mio. Euro hingeblättert werden.

Und wie sehen das die Partner der WM? Zumindest bis dato sind die Organisatoren beim Tourismusverband Innsbruck nicht wegen weiterer Zuschüsse vorstellig geworden. Das sagt Obmann Karl Gostner auf Anfrage der TT. Der TVB schießt bereits eine Million Euro an den Veranstalter zu. Das sei um nichts weniger als „der größte Einzelbetrag, den wir jemals einer Sportveranstaltung zukommen haben lassen“. Bei der Fußball-EURO 2008 seien es 800.000 Euro gewesen. Ungeachtet dessen steckt der TVB noch weitere 244.000 Euro in TVB-eigene Kommunikationsmaßnahmen (in Kooperation mit der Tirol Werbung), um die Rad-WM anzupreisen. Fakt sei aber auch, so Gostner, dass die Veranstalter bei den geplanten Sponsoreinnahmen wohl zu optimistisch gewesen seien. Sollte die Finanzierungslücke nicht zu füllen sein, werde sich der TVB zumindest Gesprächen nicht verschließen.

Gostner nimmt jedoch die heimische Wirtschaft in die Pflicht: „Wieso steigen bei so einem großen Event nicht auch große regionale Unternehmen ein?“ Dass der österreichische Markt für internationale Sponsoren zu klein sei, werde oft als Argument hergenommen. Vor Ort sei die Akquise ebenso schwierig. Die Rad-WM sei in gewisser Weise auch Standortpolitik, betont Gostner. Dieser Verantwortung müssten sich auch die ansässigen Großunternehmer stellen.

Innsbruck, immerhin Zielort aller Rad-WM-Rennen, hat seine 680.000 Euro (plus 100.000 Euro, die eventbezogen sind) bereits angewiesen, hieß es gestern aus dem Magistrat. Intern rechnet man schon noch damit, dass die Organisatoren um ein zusätzliches Körberlgeld anklopfen dürften. Diesem wird sich die Politik wohl kaum gänzlich entziehen können, wenngleich vor der Gemeinderatswahl derzeit kaum jemand damit hausieren gehen dürfte.