Von Verena Langegger

Wien, Innsbruck – Das größte Risiko ist für die Österreicher und Österreicherinnen in der heutigen Zeit die Altersarmut. Laut einer Umfrage des Market Instituts für die Allianz fühlen sich 46 Prozent der Frauen und 35 Prozent der Männer davon bedroht. Aber auch jüngere Menschen haben schon Angst vor der Zukunft. Von den unter 35-Jährigen sieht jeder Zweite Altersarmut als Gefahr. Im Bundesländervergleich ist die Angst vor der Armut im Alter übrigens in Tirol am größten, 48 Prozent der befragten Tiroler befürchten eine erhebliche bzw. bedrohliche Pensionslücke. Damit haben Tiroler mehr Angst vor dem Verlust des Lebensstandards als Wiener, Niederösterreicher und Burgenländer.

Doch nicht nur die Pensionslücke – also die Differenz zwischen Gehalt und der in Zukunft einmal ausbezahlten Pension – wird gefürchtet. Diskutiert wird sogar der Bankrott des Pensionssystems. Laut Mercer Global Pension Index 2017 schneidet das österreichische Pensionssystem in Bezug auf Nachhaltigkeit nicht gerade gut ab. 30 Länder wurden ausgesucht, Österreich liegt auf Platz 21. Untersucht wurde die Altersversorgung hinsichtlich Angemessenheit, Nachhaltigkeit und Integrität, geprüft wurden sowohl staatliche Pensionen als auch betriebliche und private Vorsorgemaßnahmen. Größter Kritikpunkt am österreichischen System: Es fehle, etwa im Gegensatz zu Schweden, eine automatische Anpassung an die demografische Entwicklung.

Helmut Hofer vom Institut für Höhere Studien (IHS)analysiert die Zahlen. Er geht davon aus, dass das Pensionssystem, das ja auf dem Umlageprinzip basiert, relativ sicher ist. Dass überhaupt keine Pensionen mehr ausbezahlt werden können, kann er sich nicht vorstellen. Auf die demografische Entwicklung werde wohl aber reagiert werden müssen. Der Grund ist einfach. „Die Alterung der Bevölkerung führt dazu, dass sich das Verhältnis Werktätige – also Einzahler ins Pensionssystem – zu den Pensionisten verschlechter.“ Die Folgen: Die Höhe der Pensionen könnten künftig niedriger ausfallen bzw. der Druck, später in Pension zu gehen, könnte steigen.

Vor einigen Jahren gab es Post von der Pensionsversicherungsanstalt mit den so genannten Erstgutschriften für alle ab dem 1. Jänner 1955 geborenen Personen. Denn für diese gilt das neue Pensionskonto. Als Ausgangsbasis wird eine Pension zum 1. Jänner 2014 nach dem Altrecht berechnet. Aus den 336 höchsten aufgewerteten monatlichen Gesamtbeitragsgrundlagen wird eine Bemessungsgrundlage gezogen. Alles, was darüber hinaus erarbeitet wird, erhöht die Pension. Für nicht wenige war dieser Brief ein Schock. Denn nicht selten werden etwa Studierende oder Frauen, die sich etwas dazuverdienen, gar nicht angemeldet, und diese Zeiten fehlen dann bei der Berechnung für die Pension.

Wer mit wie viel Geld den Ruhestand erleben wird, kann vorab überhaupt nicht berechnet werden, zu viele Faktoren seien unberechenbar, sagt IHS-Experte Hofer. Beschäftigungsdauer, Einkommensentwicklung, Inflation, Lebenserwartung, Parameter, die nicht fix sind. Eines scheint für Hofer allerdings klar: „Aufgrund der Alterung, also der längeren Lebensdauer, wird die Pension ziemlich sicher unter den gegenwärtigen Werten liegen.“ Laut Berechnungen der internationalen Langfristpensionen für Österreich bezüglich der Entwicklung der Ersatzrate könnte das Verhältnis von Durchschnittsverdienst zu Durchschnittspension um zehn Prozent geringer ausfallen als gegenwärtig, rechnet er vor.

Doch die Pensionsdebatte ist längst auch ein Geschäftsmodell für Banken und Versicherungen. Es werden – je nach Verzinsung – mehr oder weniger profitable Finanzprodukte verkauft. Das Thema „Pensionen“ ist also durchaus ideologisch besetzt. IHS-Experte Hofer setzt auf Fakten: „Berechnungen der Kommission zur langfristigen Pensionssicherung sowie der Aging Report der EU-Kommission deuten nicht darauf hin, dass es zu einer Kostenexplosion im öffentlichen Pensionssystem kommen wird.“ Denn neben der Alterung der Gesellschaft wirke etwa auch die Angleichung der Beamtenpensionen an die ASVG-Pension entlastend. Vorgesorgt werden müsste aber trotzdem. Denn: Das öffentliche Pensionssystem basiere auf dem Versicherungsprinzip (vereinfacht: Pensionshöhe entspricht den Einzahlungen ins Pensionssystem) und nicht auf dem Lebensstandardsicherungsprinzip (Pension ist 80 Prozent der Einkommen der letzten zehn Jahre).

Längere Teilzeit bringt weniger Pension

Derzeit liegt das Pensionsantrittsalter von Frauen bei 60 Jahren, das von Männern bei 65 Jahren. Ab 2024 wird das Antrittsalter von Frauen schrittweise an jenes der Männer angeglichen. Das bedeutet, dass Frauen mit einem Geburtsdatum ab 2. 12. 1963 bereits ein erhöhtes Antrittsalter für die Alterspension haben, wer ab 2. 6. 1968 geboren ist, muss bis zum 65. Lebensjahr arbeiten.

Während vor der Pensionsreform 2003 nur die besten 15 Jahre, also die Berufsjahre mit dem höchsten Verdienst zur Berechnung der Pension herangezogen worden waren, gilt jetzt ein längerer Durchrechnungszeitraum. Dieser führt dazu, dass sich Berufsunterbrechungen und Teilzeitarbeit viel stärker negativ auf die Pension auswirken.

Widmet sich eine Frau der Kindererziehung, ist sie bis zu vier Jahre pro Kind beitragsfrei pensionsversichert.

Harmonisierung der Beamten-Pensionen

Die durchschnittliche Beamtenpension in Österreich liegt laut finanz­online bei etwas mehr als 3100 Euro im Monat. Im Vergleich dazu liegt die durchschnittliche Pension ASVG-Versicherter bei etwa 1100 Euro.

Bei den Beamtenpensionen gibt es aber deutliche Ausreißer nach oben: Bei Bundesbeamten kann die Pension in seltenen Fällen bis zu 200.000 Euro jährlich betragen. Mit Stand Mai 2017 erhalten zwei ehemalige Bundesbeamte eine Beamtenpension in dieser Höhe. Zum gleichen Zeitpunkt erhalten 180 ehemalige Beamte Pensionen in Höhen zwischen 100.000 und 119.000 Euro jährlich. 40 Prozent der Beamten erhalten eine Pension, die über der ASVG-Höchstpension liegt.

Auch der Durchrechnungszeitraum für Beamte wird bis 2028 auf 40 Jahre erhöht, damit sollen die Pensionshöhen bei Beamten sinken.

Versicherungszeiten ergänzen

Fehlende Versicherungszeiten können festgestellt werden. Damit kann die Pension erhöht werden. Die Zeiten müssen aber innerhalb von fünf Jahren bekannt gegeben werden. Wenn die Arbeitszeiten länger als fünf Jahre zurückliegen, gibt es die Möglichkeit, die Zeiten – falls sie belegt sind – nachzukaufen. Es kann auch vorkommen, dass Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer mit falschen Beitragsgrundlagen anmelden. Diese Beitragsgrundlagen können jederzeit beim Pensionsversicherungsträger angefordert und geprüft werden. Schul- und Studienzeiten gelten ohne Beitragszahlung nicht als Beitragsjahre. Die Jahre können auch nachgekauft werden. Dafür müssen die Zeiten nachgewiesen werden. Für drei Jahre Schulzeit reicht etwa das Maturazeugnis, für Studienzeiten muss jedes Semester nachgewiesen werden.

Pensionskonto bringt Klarheit

Jeder Beschäftigte kann jederzeit einsehen, wie viel Pension ihn erwartet. Aktualisiert wird jährlich und zwar auf den Euro genau. Die Berechnung beginnt mit der so genannten Kontogutschrift. Seit drei Jahren wird transparent vorgerechnet, wie viel Pension man erhält, wenn keine weiteren Pensionsansprüche bis zum Regelpensionsalter mehr erworben werden. Es kann auch errechnet werden, wie viel an Pension erwartet werden kann, wenn bis zum Pensionsalter weitere Pensionsansprüche erworben werden. Eingesehen werden kann das Pensionskonto auch online mit einer E-Card, die freigeschaltet ist oder mit einer Handysignatur.