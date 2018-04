Von Peter Nindler

Innsbruck – Vor der Landesreferentenkonferenz am Donnerstag in Wien spitzt sich die Debatte um die Finanzierung des Einnahmenentfalls durch Abschaffung des Pflegeregresses zu. Das Land Tirol ruft jetzt sogar den Verfassungsgerichtshof an, um rechtliche Unklarheiten z. B. bei vereinbarten Ratenzahlungen im Sinne der Rechtssicherheit für alle Betroffenen höchstgerichtlich prüfen zu lassen. Die Landesregierung sieht sich zum Handeln veranlasst, weil der Bund, wie es heißt, nicht auf die zahlreichen ungeklärten Fragen reagiert hätte. Schon vor Monaten habe man darauf hingewiesen, doch eine entsprechende Reaktion sei bis heute unterblieben.

Der Kostenersatz für den Pflegeregress ist am Donnerstag auch zentrales Thema bei der Landesreferentenkonferenz. Der TT liegt die aktuelle Berechnung der Bundesländer vor: Für heuer rechnet man mit Mehrkosten von 532 Mio. Euro, im schlimmsten Fall mit 654 Millionen. Düster schaut es laut der Aufstellung für 2019 aus: 669,6 bzw. 893,8 Millionen Euro fordern die Länder. Bisher hat es aber noch nicht einmal die ursprünglich zugesicherte Abgeltung von 100 Mio. Euro gegeben. Deshalb erwartet sich LH Günther Platter (VP) auch die Begleichung der Schulden, wie er gestern betonte.

Länder fordern bis zu 654 Mio. Euro Pflegeersatz

Offene und rechtliche Fragen begleiteten die Abschaffung des Pflegeregresses durch das Parlament im Juli des Vorjahres. Auf das Vermögen der Betroffenen für die stationäre Pflege kann seit heuer nicht mehr zugegriffen werden. Die Länder fordern deshalb nicht nur einen vollen Kostenersatz für zu erwartende Mehrkosten, auch rechtlich ist noch einiges unklar. Dem Land Tirol reicht es jetzt, die Höchstgerichte werden angerufen. Offenbar planen das auch andere Bundesländer. Schließlich fehlen Übergangsbestimmungen, die Beschwerden häufen sich und Verfahren sind anhängig.

Wurden beispielsweise Ratenzahlungen für die Abdeckung eines Heimplatzes (Pflegeregress) vereinbart, so hat das Land die Betroffenen informiert, die Zahlungen einzustellen. Denn absurderweise darf das Land die Einzahlungen nicht mehr rückerstatten, weil es sich um so genannte Naturalobligationen handelt. Weitere offene Punkte: laufende Verlassenschaftsverfahren, in denen das Land einen Zugriff auf das Vermögen bis 2017 angemeldet hat, oder besicherte Forderungen aus Leistungen für die Vergangenheit.

Platter drängt auf 100 Mio. Euro Soforthilfe

Tirol wird deswegen eine Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts bekämpfen und erhofft sich dadurch eine Klärung durch den Verfassungs- bzw. Verwaltungsgerichtshof. Für die Betroffenen und das Land soll damit jene Rechtssicherheit geschaffen werden, zu der der Bund bisher nicht in der Lage gewesen sei, heißt es. Die zuständigen Abteilungen hätten nämlich die vielen ungeklärten Fragen bereits vor Monaten dem Bund zu Kenntnis gebracht, eine entsprechende Reaktion ist aber bis heute ausgeblieben.

Ausgeblieben ist auch eine finanzielle Schadloshaltung für die Mehrkosten. LH Günther Platter (VP) drängt deshalb auf die zugesagte Soforthilfe von 100 Millionen Euro sowie eine endgültige Finanzierungsvereinbarung bis Juli. „Das haben die Landeshauptleute politisch paktiert.“ Bis April soll ein Datenabgleich aller Bundesländer über Einnahmenausfälle aus dem Regress und Folgekosten durch zusätzliche Heimplätze bzw. Personal vorliegen. Für Tirol beziffert Platter die Mehraufwendungen im heurigen Jahr mit 42 bis 45 Mio. Euro, bis 2021 dürfte dieser Betrag auf 58 Millionen Euro anwachsen.

Bei der morgigen Landesreferentenkonferenz in Wien kommen auch die Zahlen der Bundesländer auf den Tisch: Heuer könnten die zusätzlichen Aufwendungen laut der zwischen den Bundesländern akkordierten Vorlage 531,84 bis 653,69 Mio. Euro betragen, für 2019 wird mit 669,63 bis 893,83 Mio. Euro gerechnet.