Frau Bürgermeister, „C wie Zusammenarbeit“ lautet einer Ihrer Wahlkampfslogans. Die Rechtschreib- und Lesekompetenz der Schüler wird damit wohl kaum gefördert...

Christine Oppitz-Plörer: Das C wie zusammen trägt gerade auch bei der Jugend dazu bei, dass man darüber spricht. Es hat sehr viel Diskussion über das C an sich gegeben. Diese Wirkung hat es erzielt.

Hat es Sie Überwindung gekostet, mit dem vierfärbigen C auch gleich Ihre drei politischen Konkurrenten (Grüne, ÖVP, SPÖ) bewusst mitzubewerben?

Oppitz-Plörer: Die Farben hat niemand für sich gepachtet. Das Herangehen an diese Form der Wahlwerbung hat Mut erfordert, aber ich habe mich dazu bekannt.

Herwig van Staa, Hilde Zach – alle Ihre Vorgänger als FI-Bürgermeister übten diese Funktion acht Jahre lang aus. Sie sind im achten Jahr. Abergläubisch?

Oppitz-Plörer: Nein, bin ich nicht. Die Gründe, wieso beide acht Jahre lang Bürgermeister waren, unterscheiden sich diametral. Auch durch die Tragik, dass Zach leider das Amt leider nicht freiwillig aufgegeben hat. Sie wäre auf alle Fälle noch viele Jahre Bürgermeisterin gewesen.

Aber wenn Sie wiedergewählt würden, könnten Sie hinter Langzeitbürgermeister Alois Lugger Platz zwei einnehmen.

Oppitz-Plörer: Mit diesem Gedanken habe ich mich noch nicht befasst. In Zeiten wie diesen ist jede Wiederwahl eine riesen Herausforderung.

Zurück zur Zusammenarbeit. In Teilen der Bevölkerung ist die Arbeit der Viererkoalition eher als „Drüberfahrpolitik“ angekommen. Wie passt das denn zusammen?

Oppitz-Plörer: Da muss man zwei Dinge unterscheiden. Meine Fraktion hat acht von 40 Mandaten – da ist ein Drüberfahren schon nicht möglich. Man muss immer Mehrheiten suchen und finden. Natürlich braucht es für große Projekte stabile Mehrheiten, um Dinge weiterzubringen. Ich sehe das positiv: in der Koalition unterscheiden wir uns durch verschiedene Ideen und Haltungen. Und da muss man zuerst immer auch die Partner überzeugen.

Ist der laufende Wahlkampf in Innsbruck nicht eigentlich fad?

Oppitz-Plörer: Fad würde ich einen Wahlkampf eigentlich nie bezeichnen. Er ist aber von mehr Fairness geprägt und auch transparenter – das hat sich schon gebessert.

Zum Thema Wohnen: Ist es nicht so, dass auch in den kommenden Jahren der Neubau ungebremst weitergehen wird, weil eben noch so viele geplante Projekte aus dieser Amtsperiode abgearbeitet werden müssen?

Oppitz-Plörer: Die allgemeine Wohnbauoffensive gilt es abzuarbeiten, unser nächster Schwerpunkt richtet sich auf drei verschiedene Studentencampus-Standorte. Das braucht die Universitätsstadt Innsbruck, aber auch der allgemeine Wohnungsmarkt. Es ist wichtig, diese Schwerpunkte auch politisch zu setzen. Nicht nur „more of the same“. Auch bei neuen Formen des Zusammenlebens haben wir noch Nachholbedarf.

2012 hatten sich alle Parteien die Stärkung der Bürgerbeteiligung auf die Fahnen geheftet. Ist die Politik hier aber nicht an den eigenen Erwartungen gescheitert?

Oppitz-Plörer: Es ist sehr viel geschehen. Wir haben mehr als 30 Beteiligungsprozesse gehabt. Der Bürgerbeteiligungsausschuss war in grüner Hand. Der Ausschuss hat sich aber zu viel mit sich selber befasst. So wie er jetzt aufgestellt ist, macht er keinen Sinn. Die Bürgerbeteiligung wird man eher in die einzelnen Ressortführungen anzusiedeln haben. Ob es diesen politischen Ausschuss weiter braucht, wage ich zu bezweifeln.

Hat die Abstimmung über die Patscherkofel-Bürgerinitiative dem Ganzen einen Bärendienst erwiesen?

Oppitz-Plörer: Das war ein absoluter Sonderfall. Die Intention, die der Alpenverein gehabt hat, war im Nachhinein sicherlich zu hinterfragen. Führende Kräfte im Alpenverein würden jetzt sicher einen anderen Weg gehen.

Trifft es Sie eigentlich noch, wenn Sie von der FPÖ als „Schuldenbürgermeisterin“ bezeichnet werden?

Oppitz-Plörer: Nein, weil ich weiß, dass Federspiel hier bewusst die Unwahrheit sagt, um politisch zu punkten.

Sowohl Federspiel als auch Georg Willi von den Grünen wollen einen Kassasturz machen. Würden Sie da überhaupt mitspielen?

Oppitz-Plörer: Die Mandatare haben in jedem Finanzausschuss die Unterlagen auf den Cent genau bekommen – die sind jederzeit verfügbar. Die Stadt ist voll handlungsfähig, wir sind solide aufgestellt – das hat Für Innsbruck immer garantiert.

Straßen- und Patscherkofelbahn, Haus der Musik, Stadtbibliothek – gibt es für die nächste Periode überhaupt noch Raum für Großprojekte?

Oppitz-Plörer: In der Mobilität gibt es immer wieder etwas, wie etwa neue Fuß- und Radwegbrücken. Gerade im Schulbereich haben wir ein über zehn Jahre laufendes Sanierungsprojekt, wo wir in Summe mehr als 200 Millionen Euro investieren werden. Die nächste Regierungsperiode wird unter dem Motto „Innsbruck leben“ stehen. Dem Stadtleben muss jetzt einmal Raum gegeben werden.

Treten Sie weiter dafür ein, dass alle Senatsfraktion Regierungsfunktion haben? Oppitz-Plörer: Man muss sich immer auch die jeweilige Zusammensetzung im Senat anschauen. Prinzipiell macht es Sinn, wenn alle, die in der Regierung sitzen, auch mitarbeiten. Für die Opposition ist im Gemeinderat ausreichend zu tun, wenn man diese Arbeit auch ernst nimmt.

Sollten Sie im Amt bestätigt werden – bis wann soll die neue Stadtregierung stehen? Oppitz-Plörer: Die Angelobung des neuen Gemeinderates ist für den 24. Mai geplant. Bis dahin wird auch die Regierung stehen.

Sie wollen stärkste Fraktion werden und Bürgermeisterin bleiben – dazu stehen Sie in der Endwahl zum „World Mayor 2018“. Im Fußball würde man sagen: das Triple ist noch möglich. Oppitz-Plörer: Ich konzentriere mich auf die Aufgaben, die in Innsbruck wichtig sind. Wenn die gute Arbeit auch darüber hinaus wahrgenommen wird, dann freut mich das.

Das Interview führte Manfred Mitterwachauer