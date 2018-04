Innsbruck — Ein Hauch von Sommer liegt in der Luft: Für das Wochenende sagt der Wetterdienst Ubimet häufig Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 25 Grad für Österreich voraus. Nur der Sahara-Staub könnte die perfekten Aussichten trüben: Er lässt den Himmel diesig erscheinen und kann örtlich einen Strich durch die sonnige Rechnung machen. In den höher gelegenen Skigebieten herrschen dazu noch immer beste Bedingungen, beste Voraussetzungen für den Frühlingsskilauf.

Am Freitag hängen noch einige Restwolken über Tirol und dem Rest des Landes. Diese lösen sich laut Vorhersage der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) nach und nach auf. Mit einzelnen Regenschauern ist noch am ehesten in den Gebieten nördlich der Donau, dem Nordrand der Alpen sowie Osttirol und Oberkärnten zu rechnen. Bis zum Abend wird es dann aber auch dort trocken und die Wolken lockern auf. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Südost bis West. Die Frühtemperaturen betragen 5 bis 13 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 14 bis 22 Grad.

Am Samstag werden verbreitet 20 bis 23 Grad erreicht, am wärmsten wird es mit leichtem Südföhn von Innsbruck bis St. Pölten. Über Tirol tummeln sich höchstens ein paar Schleierwolken. „Etwas kühler mit Werten unter 20 Grad bleibt es in den höheren Tallagen der Alpen, doch auch die 18 Grad etwa im Lungau laden schon zu Aktivitäten im Freien ein", sagt Ubimet-Chefmetorologe Manfred Spatzierer.

Bis zu 25 Grad, perfekte Schneebedingungen auf den Bergen

Der Sonntag hat dann sogar Temperaturen bis zu 25 Grad im Angebot, erneut hat dabei dank des Föhns die Alpennordseite die Nase vorne. Unberechenbar ist aber noch die Rolle, die der Sahara-Staub am Wochenende spielt. Dieser kann nicht nur für einen recht diesigen Himmel sorgen, auch die Wolken könnten etwas dichter ausfallen, als das die Wettermodelle derzeit zeigen.

Wer noch nicht genug vom Schnee hat, der braucht sich nur auf die Berge begeben. „Die Skigebiete oberhalb von 1500 Metern verfügen trotz frühlingshafter Temperaturen auch in der Höhe über ausreichend Schnee", sagt Spatzierer. „Noch deutlich üppiger ist die Schneelage im Hochgebirge, hier türmen sich die Schneemassen drei bis vier Meter hoch." Vorsicht ist beim Skifahren im freien Gelände geboten: Die Lawinengefahr ist hoch, insbesondere nasse Gleitschnee- und Lockerschneelawinen gehen derzeit gehäuft ab.

Weiter kein Regen in Sicht

Auch für den Beginn der neuen Woche sehen die Wettexperten keinen Regen: „In der neuen Woche etabliert sich über Dänemark ein kräftiges Hoch, an seiner Südflanke strömt dann trockene Luft aus Osteuropa zu uns", prognostiziert der Ubimet-Meteorologe. „Atlantische Fronten haben so weiterhin keine Chance, bis nach Österreich voranzukommen."

Dabei wäre das Nass von Oben nicht nur für die Landwirtschaft so wichtig. Die ersten elf Apriltage waren nämlich zu trocken. „Selbst im sonst so nassen Reutte kamen in dieser Periode nicht mehr als 6 Liter pro Quadratmeter zusammen", erklärt Spatzierer. Die Folge: Brandgefährliche Trockenheit — die TT berichtete. (TT.com, APA)