Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Letzten August war es zu einem spektakulären Einbruchsdiebstahl in ein Innsbrucker Waffengeschäft gekommen. Nachdem die Täterschaft erst unklar war und später nach einem Verdächtigen lange gefahndet wurde, konnte die Staatsanwaltschaft nun gegen einen 31-Jährigen Anklage wegen gewerbsmäßigen Einbruchdiebstahls erheben. Staatsanwalt Hansjörg Mayr auf Anfrage der TT: „Wie die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergeben haben, ist der Mann nicht nur für den Einbruch in das Waffengeschäft am 19. August verantwortlich, bei dem sieben Faustfeuerwaffen und Munition gestohlen worden waren. Weiters soll der Angeklagte nämlich über 100 Einbruchsdiebstähle zwischen Anfang August und seiner Festnahme im November begangen haben.“

Unglaublich: Obwohl die Polizei schon ab Mitte September nach ihm gefahndet und die Staatsanwaltschaft seine Festnahme angeordnet hat, hat der Gesuchte weiterhin in Tirol, Vorarlberg und zuletzt im Burgenland teilweise mehrmals täglich Einbruchsdiebstähle verübt. Dabei hatte er es auf verschiedene Geschäftslokale abgesehen.

Der nun Angeklagte ist geständig und begründet die Taten mit seiner Spielsucht. Aus dem Innsbrucker Waffengeschäft – aus dem er wenige Tage später bei einem neuerlichen Einbruch Bargeld gestohlen hat – will er aber nur jene sechs Waffen mitgenommen haben, die wieder sichergestellt werden konnten. Den Diebstahl einer siebten Waffe bestreitet der Angeklagte.

Neben den Waffen hat er insgesamt 30.000 Euro Bargeld erbeutet, allein aus einer Vereinskantine fast 4000 Euro. Nun drohen beim Prozess am 25. Mai bis zu fünf Jahre Haft.

Gemeinsam mit ihm muss sich ein Mitangeklagter wegen Hehlerei verantworten, weil vier der gestohlenen Waffen in dessen Garten sichergestellt wurden. Es drohen sechs Monate Haft.