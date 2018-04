Von Peter Nindler

Innsbruck — Beim Treffen der Landesfinanzreferenten gestern in Wien wurde mit Millionen jongliert. Schließlich ist einiges unklar zwischen Bund und Ländern. Tirols Finanzreferent LH Günther Platter (VP) drängt deshalb auf ein umfassendes Finanzpaket, das heuer geschnürt werden müsse. Zum einen geht es um Einnahmenausfälle wie nach der Abschaffung des Pflegeregresses oder der geplanten Senkung der Steuerquote, die Finanzierung des Kinderbonus, mögliche Finanzverschiebungen bei der Reform der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt AUVA­ und Kosten für zusätzliche Lehrer von Deutschklassen.



Laut einer vorliegenden Studie der Arbeiterkammer drohen Ländern und Gemeinden bei der beabsichtigten Senkung der Steuerquote auf 40 Prozent ab 2020 Mindereinnahmen von 990 Mio. Euro. Das Land Tirol würde 50 Mio. Euro einbüßen, die Gemeinden 31 Millionen. Platter sieht hier allerdings eine Mitverantwortung. „Ich stehe zur Steuersenkung, deshalb wird Tirol seinen Beitrag dazu leisten."

Anders die Situation bei Pflege, Deutschklassen, Kinderbonus, Kinderbetreuung oder AUVA. Hier geht es ebenfalls um Hunderte Millionen Euro. Beim Pflegeregress muss für Platter Ende Juni eine Lösung stehen. Die Länder befürchten heuer Mehrkosten von bis zu 654 und 2019 bis zu 894 Mio. Euro. „Jetzt werden die Daten abgeglichen, es braucht einen vollen Kostenersatz", sagt Platter. Dass die 100 Millionen Euro Soforthilfe für Mehraufwendungen und Einnahmenverluste demnächst überwiesen werden, davon geht er „selbstverständlich" aus. Sollten die Gespräche scheitern, wollen die Länder den Konsultationsmechanismus mit dem Bund auslösen oder den Verfassungsgerichtshof anrufen.

Gar nicht gut vorbreitet wurde für Platter die Reform der AUVA. „Die Bundesregierung muss endlich die Fakten auf den Tisch legen." Denn 500 Millionen Euro würden sich nicht nur in der Verwaltung einsparen lassen. „Ich unterstütze Reformen, aber es kann nicht sein, dass hier auf die Länder und die Gemeinden die Kosten abgewälzt werden", macht der Landeshauptmann vorbeugend klar.

„Alle Fakten zur AUVA auf den Tisch"

Hinter den Kulissen rumort es. Vor allem die ÖVP-Landeshauptleute sollen den Kopf über die Entwicklungen in der schwarz-blauen Bundesregierung der vergangenen Wochen schütteln. Vielfach herrscht Ratlosigkeit. Denn zu viele Baustellen wurden aufgemacht, kaum welche beendet. Zurückgeblieben sind viele ungelöste Punkte, weil Minister durch schlechte Kommunikation weitere Gräben aufgerissen haben und sich immer größere finanzielle Unklarheiten auftürmen. So wie gestern bei der Konferenz der Landesfinanzreferenten in der Bundeshauptstadt. Denn plötzlich geht es nicht mehr nur um den Kostenersatz nach der Abschaffung des Pflegeregresses, sondern um auslaufende Vereinbarungen mit dem Bund zur Kinderbetreuung, die Finanzierung der Deutschklassen oder die Auswirkungen der geplanten Reformen bei der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt AUVA. Da läppert sich schon mehr als eine Milliarde Euro an offenen Finanzfragen an.

Tirols Finanzreferent und Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) will deshalb auch keine „Loch auf, Loch zu"-Politik mehr haben, „sondern einen tragfähigen Finanzpakt für die Zukunft", wie er im Gespräch mit der TT betont. Dazu zählt er die Einnahmenausfälle des Pflege­regresses, die Folgekosten daraus, die Kinderbetreuung, die Finanzierung des Kinderbonus und der Deutschklassen. Bei der Pflege drängt jedoch die Zeit, Tirol rechnet heuer mit Mehrkosten von bis zu 45 Millionen Euro. Bundesweit befürchten die Länder im schlimmsten Fall Mehraufwendungen von 654 Millionen im heurigen und 894 Mio. Euro im kommenden Jahr. „Bis Ende Juni muss es eine Lösung geben, das wurde vereinbart", erklärt Platter. Und bis Mitte Mai zur Konferenz der Landeshauptleute sollten sich jedenfalls die Nebel lichten.

Überschattet wurde das Zusammentreffen der Finanzreferenten von der voll ausgebrochenen Diskussion über die Reform der AUVA. Darüber ist Platter nicht ganz glücklich. „Ich habe alles andere als eine klare Kommunikation erlebt. Dass 500 Millionen Euro bei den Gemeinkosten eingespart werden können, glaube ich nicht." Für den Landeshauptmann darf außerdem das von der AUVA betriebene Rehabilitationszentrum Bad Häring nicht infrage gestellt werden, „aber das hat Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) ohnehin schon klargestellt". Bad Häring sei eine wichtige und unverzichtbare Einrichtung, deshalb spricht sich Platter auch gegen jede Verunsicherung aus. Wie soll die beseitigt werden? „Die Bundesregierung muss endlich alle Fakten auf den Tisch legen", nimmt Platter die türkis-blaue Regierung in die Pflicht.

Aufgrund der noch unklaren Finanzierungen bei einer Strukturreform — bekanntlich plant die Bundesregierung eine Lohnnebenkostensenkung von 500 Millionen Euro, indem auch die Unfallversicherungsbeiträge von derzeit 1,3 auf 0,8 Prozent gesenkt werden — darf es laut Platter zu keinen Finanzverschiebungen zulasten der Länder oder Gemeinden kommen. „Das muss dann in die Waagschale, zusätzliche Belastungen können wir nicht akzeptieren." Gleichzeitig will der Landeshauptmann derzeit auch nicht darüber spekulieren, ob Bad Häring möglicherweise in die Landeskrankenhaus-Holding Tirol Kliniken eingegliedert werden könnte. „Jetzt ist einmal die Bundesregierung am Zug."