Von Marco Witting

Innsbruck – Ein instabiler Hang – und die Folgen. Das Beispiel der verschütteten Straßen nach Serfaus, Fiss und Ladis vor wenigen Wochen hat gezeigt, wie schnell es gehen kann. Plötzlich sind Orte von der Außenwelt abgeschnitten, weil Felsstürze, Hangrutsche oder Muren die Infrastruktur bedrohen. Genau mit diesem Thema haben sich jetzt Forscher beschäftigt. Und sie kommen zum Schluss, dass solche Ereignisse in den kommenden Jahren und Jahrzehnten zunehmen werden.

Ein Team um Matthias Schlögl vom Austrian Institute of Technology (AIT) in Wien hat untersucht, ob Starkregen die Gefahr erhöhen, dass in Österreich, Deutschland und der Schweiz größere Erd- und Gesteinsmassen talwärts stürzen. „Unsere Resultate zeigen, dass generell mehr Erd-, Berg- und Hangrutsche auftreten werden.“ Das gilt für Teile Tirols, aber auch für das Alpenvorland und andere europäische Gebiete wie den Schwarzwald, das Juragebirge und den Böhmerwald. Insgesamt 17 Klimamodellläufe wurden berechnet. „Im schlimmsten Fall zeigt sich, dass es zehn bis 15 Tage pro Jahr zusätzlich gibt, an denen Hangrutsche vorkommen.“ Die Ergebnisse der Modelle wurden dann auf das Straßen- und Schienennetz in Mitteleuropa umgelegt. Die Resultate zeigen dabei, dass „die Exposition von Straßen- und Schieneninfrastruktur gegenüber Starkregenereignissen, welche potenziell Hangrutschungen auslösen können, in ganz Mitteleuropa grundsätzlich zunehmen wird“. Die Untersuchung wurde bis 2050 bzw. bis ins Jahr 2100 angelegt.

Für den Tiroler Landesgeologen Gunther Heißel ist das einerseits „Kaffeesudleserei“ und andererseits das Ergebnis wenig überraschend. „So eine Prognose ist eigentlich keine große Kunst“, sagt er. Es gebe unzählige Faktoren, die in solchen Fällen hineinspielen. Außerdem: „Es geht ja etwa in Tirol dann darum, wie man mit so etwas umgeht.“ Hier müsse man sich dann Strategien überlegen, wie man mit der Infrastruktur zurechtkommt.

Doch für die Tiroler Landesgeologen ist das nicht einmal Zukunftsmusik. Im heurigen Frühjahr gilt es die aktuellen Probleme zu bewältigen. Und da kommt tagtäglich Arbeit dazu, wie Heißel erklärt. Allerdings hat sich die Lage insgesamt ein wenig beruhigt. „Es ist sicher nicht so dramatisch, wie man es befürchten hätte können.“ Dafür gesorgt haben die geringen Niederschläge in den vergangenen Tagen und Wochen. Aktuell eines der größten Probleme ist jenes in Kappl bei der Talabfahrt. „Hier ist ein Haus evakuiert und das wird wohl bis Montag auch so bleiben“, sagt der Chef der Landesgeologie. Der Blick auf den Wetterbericht gibt Hoffnung. „Warm und kaum Niederschläge, das ist ideal derzeit.“