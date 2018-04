Wien – ORF-General­direktor Alexander Wrabetz verteidigt die Auslandskorrespondenten des öffentlich-rechtlichen Senders gegen die neueste Attacke aus den Reihen der FPÖ. In einem Interview mit den Salzburger Nachrichten hatte der blaue ORF-Stiftungsrat Norbert Steger eine „objektivere Berichterstattung“ des Senders gefordert und mit Einschnitten bei den Auslandsbüros gedroht. „Von den Auslandskorrespondenten werden wir ein Drittel streichen, wenn diese sich nicht korrekt verhalten“, kündigte Steger an. Und hatte dabei offensichtlich Ungarn-Korrespondent Ernst Gelegs im Blick. Die Berichterstattung zur Ungarn-Wahl sei „einseitig“ gewesen, so Steger.

Alexander Wrabetz reagierte noch in der Nacht auf Samstag auf Stegers Aussagen: „16 Korrespondentenbüros des ORF sind eine unverzichtbare und vom Publikum höchst geschätzte Säule der internationalen Berichterstattung“, erklärte er auf Twitter – und stellte sich auch vor den von Steger direkt angegriffenen Korrespondenten Ernst Gelegs, dessen Entsendungsvertrag „nach der ausgezeichneten Berichterstattung zur ungarischen Wahl“ bis 2021 verlängert wurde.

Kritik kam – via Social Media – auch von ORF-Journalisten: Der Angriff auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk von einem Aufsichtsorgan sei „ein neuerlicher Tiefpunkt der Medienpolitik“, erklärte Redakteursratvorsitzender Dieter Bornemann. „ZiB2“-Moderator Armin Wolf wies auf Twitter auf die rechtliche Lage hin: Der Stiftungsrat sei „weder für die Streichung von Korrespondenten noch für die Verwarnung oder Entlassung von Journalisten zuständig“.

Während Medienminister Gernot Blümel (ÖVP), der Stegers Aussagen zunächst nicht kommentierte, die Reform des ORF bei einer Medienenquete Anfang Juni diskutieren will, fordert Norbert Steger ein neues ORF-Gesetz noch vor der Sommerpause. Dessen zentraler Punkt: ein „zeitgemäß definierter“ öffentlich-rechtlicher Auftrag. Wichtig sind Steger, der im Mai voraussichtlich den Vorsitz des ORF-Stiftungsrates übernehmen wird, auch neue Social-Media-Richtlinien für Redakteure: „Wer dagegen verstößt, wird zunächst verwarnt – und dann entlassen.“ (APA, jole)