Von Manfred Mitterwachauer und Denise Daum

Innsbruck — Erstmals in diesem Wahlkampf matchten sich gestern Nachmittag die fünf laut Umfragen aussichtsreichsten Kandidaten für das Innsbrucker Bürgermeisteramt live auf offener Bühne. Ein kleiner Hauch von Nervosität und Anspannung ist BM Christine Oppitz-Plörer (FI), Franz Gruber (ÖVP), Georg Willi (Grüne), Rudi Federspiel (FPÖ) und Irene Heisz (SPÖ) vor Beginn der TT-Podiumsdiskussion — moderiert von den beiden TT-Chefredakteuren Alois Vahrner und Mario Zenhäusern — im Forum 2 der Messe Innsbruck deshalb durchaus anzumerken. Gilt es doch, rund 400 Zuschauer vor Ort und an die 6000 Politikinteressierte, die den Live-Stream via tt.com verfolgen, davon zu überzeugen, bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am Sonntag (22. April) ihnen die Stimme zu geben.

Recht schnell entwickelt sich der Schlagabtausch zu einer launigen Kontroverse, die hart in der Sache und dennoch fair über die Bühne geht.

Oppitz-Plörer: "Ich bin kein Experiment"

Zwölf Listen und neun Bürgermeisterkandidaten — in Summe so viele wie noch nie — hoffen am kommenden Sonntag auf die Gunst der 104.245 Wahlberechtigten. Für Oppitz-Plörer ein klares Indiz, dass ihr Bürgermeisterjob auch künftig erstrebenswert ist: „Es ist der schönste Beruf, sonst würden es ja nicht so viele machen wollen." Sie selbst sei kein „Experiment", sondern der Beweis, dass die Landeshauptstadt auch mit einer Koalition aus vier Parteien (FI, Grüne, ÖVP, SPÖ) funktionieren könne. Mindestens drei Fraktionen werde es auch künftig für eine Regierung benötigen, sagt sie. Und da ist er dann auch schon — der erste Seitenhieb gegen die mutmaßlich stärkste Konkurrenz: Willi, der noch nie selbst eine Regierungsfunktion innehatte, und Federspiel, der seit vielen Jahren vergeblich versucht, auf den Bürgermeistersessel zu kommen.

Die grüne Parade folgt jedoch auf dem Fuß. Willi erinnert Oppitz-Plörer daran, dass auch sie klein angefangen habe. Er selbst habe dafür schon Erfahrungen im Landtag und Nationalrat sammeln können. Er wisse schon, wie das Spiel funktioniere. Stattdessen hätte Oppitz-Plörers Versuch 2013, mit „Vorwärts" LH Günther Platter (VP) zu stürzen, zu einer über Jahre belasteten Beziehung zwischen Land und Stadt geführt.

Mit Rückenwind der FP als Regierungspartei im Bund will Federspiel nun in der Stadt auch mitarbeiten: „Weil ich das Ruder herumreißen will. Die jetzige Politik in der Stadt ist nicht zielführend." Entgegen seinen Wahlkampfslogans, die ein düsteres Bild zeichnen, strebt auch er klar in die Stichwahl um das Bürgermeisteramt: „Gegen wen auch immer."

Dass auch die Liebe der ÖVP zur Stadt nicht rostet, will Franz Gruber mit seiner (erstmaligen) Bürgermeisterkandidatur beweisen. Und er rückt am Podium aus, um die politische Ordnung in der Stadt zurechtzurücken. Die politische Mitte reklamiert Gruber nämlich weiter für die ÖVP — „die FPÖ ist schon noch rechts und Willi mag zwar ein bürgerlicher Typ sein, seine Gruppe steht aber weit links".

Polit-Quereinsteigerin Irene Heisz (SPÖ) will sich indes von den jüngsten kommunalen Erfolgen bei der Nationalrats- und Landtagswahl nicht blenden lassen. Bürgermeisterin will sie aber dennoch werden: „Auch wenn meine Welt nicht untergeht, wenn ich es nicht werde."

Federspiel: "Glaube nicht, dass niemand mit mir arbeiten will"

Wer tatsächlich Bürgermeister(in) wird — das hat der Wähler dann mit der wahrscheinlichen Stichwahl am 6. Mai selbst in der Hand. Weit schwieriger dürfte da schon die Bildung einer stabilen Koalition werden. So richtig rausrücken will deshalb auch gestern keiner der fünf BM-Kandidaten, in welchen Farben die neue Innsbrucker Stadtregierung schimmern könnte.

Federspiel will zumindest, dass alle Senatsfraktionen mit einer Amtsführung betraut werden. Laut Stadtrecht sitzt eine jede Fraktion ab einer gewissen Mandatsstärke auch im Senat und somit am Regierungstisch. Die ÖVP tat dies von 2012 bis 2015 jedoch als Oppositionspartei und folglich ohne Gestaltungsmacht. „Ich glaube nicht, dass niemand mit mir arbeiten will", zeigt sich Federspiel überzeugt.

Wohl zu früh gefreut. Als „kontrollierender Stadtrat" könne er ihn sich gut vorstellen, meint Willi in Richtung Federspiel. Mehr aber nicht. Doch das grüne Nein zu einem Koalitionspartner FPÖ gibt es erst, als Gruber von Willi eine Festlegung einfordert. Gruber selbst will zumindest die „Pole-Position" der ÖVP im Gemeinderat halten, er könne mit allen Gruppierungen gut reden.

Für Heisz ist diese schwarze Ansage wenig überraschend: „Gerade auf kommunaler Ebene tut man gut daran, mit allen Parteien eine kons­truktive Gesprächsbasis zu finden." An der SPÖ solle aber regierungstechnisch keiner vorbeikommen.

Und Oppitz-Plörer? Die Stichwahl zu verpassen, würde nicht gleichzeitig das Ende ihrer Politkarriere bedeuten, sagt sie. Koalitionspräferenz ließ sie sich keine entlocken. Zuerst wolle sie in die Stichwahl. Und das sei schon ein „schweres Ziel".

Die vier weiteren Bürgermeisterkandidaten der Liste Fritz, NEOS, Inn-Piraten und Gerechtes Innsbruck werden sich am kommenden Montag gemeinsam an einem runden Tisch der TT-Konfrontation stellen.