Wieso kandidieren Sie alle für das Bürgermeisteramt?

Gerald Depaoli: Ich will Bürgermeister werden, weil ich der Meinung bin, dass es für eine Stadt wie Innsbruck ausreichend ist, wenn man mit Herz, Hirn und Hausverstand an die Sache herangeht. Bei Problemen, die man selber vielleicht nicht so gut im Griff hat, kann man sich seine Meinung durch Beiziehung von Fachexperten bilden.

Heinrich Stemeseder: Weil ich es zur Not könnte – wobei ich hoffe, dass das nicht notwendig sein wird. Immer, wenn Feuer am Dach ist, erinnert man sich an den Heinrich. Das war schon zu meiner Schulzeit so.

Thomas Mayer: Ich kandidiere, weil ich der Meinung bin, dass vieles in Innsbruck neu gedacht und aufgestellt gehört. Außerdem ist es, wenn man im Landtag vertreten ist, sinnvoll, auch in den Gemeinden vertreten zu sein – jetzt in Innsbruck und künftig dann auch in allen anderen Gemeinden in Tirol.

Dagmar Klingler: Wir NEOS sehen, dass es Innsbruck ein starkes Bedürfnis nach mehr Liberalität gibt, als Gegenpol zur Law-and-Order-Politik. Nachdem die NEOS nun schon im Nationalrat und Landtag vertreten sind, ist es nur folgerichtig, dass wir uns auch für den Gemeinderat bewerben.

Ein Wahlkampfthema, das alle Listen eint, ist leistbares Wohnen. Gibt es hier überhaupt ein Patentrezept?

Mayer: Es gibt kein Patentrezept, sondern viele Stellschrauben, an denen man in Innsbruck drehen muss. Dazu gehört z. B. eine Leerstands­erhebung – übrigens eine langjährige Forderung der Liste Fritz, die jetzt auch im Programm der Landesregierung steht – und die Wiederbelebung dieser Leerstände. Den Besitzern soll die Angst genommen werden, die Wohnungen zu vermieten, etwa durch gemeinnütziges Makeln. Ein großer Preistreiber sind auch die fehlenden Studentenwohnungen – dazu braucht es nicht nur einen neuen Campus, sondern drei.

Das „Gerechte Innsbruck“ ist, im Gegensatz zu anderen Listen, nicht per se gegen verdichtetes Bauen. Wo sehen Sie den richtigen Weg?

Depaoli: Innsbruck ist aufgrund der Begrenzung durch die Berge nicht mehr beliebig ausdehnbar, man wird also um gewisse Verdichtungsmaßnahmen nicht herumkommen – allerdings sollten diese in vernünftiger Weise und zum Stadtteil passend erfolgen. Ein gutes Beispiel ist etwa die Premstraße – dort ist zwar verdichtet gebaut worden, aber so, dass die Lebensqualität nicht gelitten hat. Ein mahnendes Beispiel sind hingegen die Türme in der Bienerstraße, wo sich die Leute quasi gegenseitig ins Schlafzimmer schauen können.

Die NEOS haben in Bezug auf die Stadtwohnungen einen regelmäßigen Einkommenscheck gefordert. Könnten sich die Bürger hier nicht „bespitzelt“ fühlen? Klingler: Die Grundidee ist, dass in den Gemeindewohnungen Menschen wohnen sollen, die Anspruch darauf haben und sie auch brauchen – was oft nicht der Fall ist. Wir würden das nach dem Schweizer Modell machen, wonach die Miete jedes Jahr leicht erhöht wird. Sobald man das Gefühl hat, dass das nicht mehr passt, kann man sich melden – dann wird das genau angepasst. Man kann natürlich in der Wohnung bleiben, muss aber angemessen dafür bezahlen. In Sachen Wohnraumbeschaffung schlagen wir z. B. vor, Mischgebiete aufzubauen, wo sich Gewerbe und Wohnungen treffen. Wir sind auch dafür, dass im sozialen Wohnbau die Eigentumsquote erhöht wird.

Wie wollen die Inn-Piraten Wohnen leistbarer machen? Stemeseder: Das 5-Euro-Wohnen propagieren wir seit sechs Jahren. Für Leute, die nicht so viel Geld haben, ist leistbares Wohnen machbar. Im Bereich der Neuen Heimat oder der IIG sind solche Mietpreise schon Realität – und die Neue Heimat ertrinkt trotzdem in Rücklagen.

Wie viele neue Sozialwohnungen braucht es in der neuen Legislaturperiode? Depaoli: In einem VW Golf haben fünf Leute Platz – wenn ich neun unterbringe, ist es für alle unbequem. Innsbruck kann man nur bis zu einem gewissen Grad ausbauen. Dann muss ich mich fragen, wie ich Leute, die in Innsbruck sein wollen, vielleicht im Umland unterbringen und per Öffis schnell hereinbringen kann. Immer nur zu wachsen, geht zulasten der Lebensqualität der eingesessenen Bürger.

Mayer: Hier kann man keine Zahl nennen. Wichtiger ist, zuerst einmal ein Raumordnungskonzept zu haben, in dem man die Frage stellt, wie viele Leute kommen, für wen man wo und wie baut, wie man das in Einklang mit der Infrastruktur bringen kann und was es kostet. Dann gilt es auch, neue, mutigere Schritte zu setzen, aber immer in Einklang mit der Lebensqualität. Wenn ich 8000 Wohnungen baue, geht diese verloren. Ein kompletter Stopp ist aber auch nicht möglich – Innsbruck als Landeshauptstadt, Kultur- und Wirtschaftszentrum wird immer wachsen.

Stemeseder: Wir brauchen Verdichtung. Und dann sollte man auch das Modell „Teletubbies“ nicht vergessen – im Berg ist viel Platz.

Klingler: Wir finden, dass der Planungsverband hier mehr leisten könnte. Prinzipiell muss man vieles größer und weiter denken. Innsbruck wird an seine Grenzen stoßen – daher muss man, etwa auch bei Campus-Lösungen, über diese Grenzen hinausdenken.

Auch die Forderung nach mehr Bürgerbeteiligung ist Ihren Listen gemeinsam. Wie soll diese künftig organisiert werden? Klingler: Innsbruck ist zu groß geworden, um zentral wissen zu können, was überall gebraucht wird. Wir schlagen vor, dass in den Stadtteilen BürgerInnenräte eingerichtet werden und die Stadtteilausschüsse auch im Stadtrecht verankert werden. Sie sollen direkt vor Ort sagen können, was sie brauchen, und ein Mitspracherecht haben.

Mayer: Wir finden auch, dass Stadtteilausschüsse forciert gehören. Derzeit sind die Hürden viel zu hoch. Bei Großprojekten gehört mehr Mitsprache her. Wenn man Projekte auf Schiene bringt und die Bürger erst befragt, wenn schon alles gegessen ist, ist es kein Wunder, dass sie unzufrieden sind. Wenn ich etwa beim Patscherkofel draufkomme, dass 65 Prozent der Bevölkerung das in dieser Form nicht wollen, läuft da etwas schief.

Stemeseder: Wie oft hat Kollege Mesut Onay den Bürgerbeteiligungsausschuss einberufen? Einmal, zweimal, dreimal? Wenn das sein Leistungsnachweis ist, dann sage ich: Santa Maria.

Depaoli: Wir waren zuhause drei Kinder, jeden Freitag holte uns der Vater zusammen und fragte: Was machen wir am Wochenende? Wir nannten unsere Wünsche – und gemacht wurde immer, was der Vater wollte. Genau so ist das in Innsbruck. Gemacht wird nur das, was die Stadt will, sie fährt bei allem drüber. Die Hürde bei Volksbefragungen ist so hoch, dass sie praktisch undurchführbar sind. Der Bürger ist der Zahler, dem Bürger gehört die Stadt – er muss wieder mehr mitreden.

Wie sehen Sie die finanzielle Lage der Stadt, was würden Sie hier rasch ändern? Klingler: Die Stadt muss sich dazu verpflichten, die Schulden langfristig abzubauen. Es braucht einen Rechnungsabschluss, der lesbar ist und Vergleichszahlen sichtbar macht. Öffentliche Leistungen gehören evaluiert. Und der Landesrechnungshof soll alles kontrollieren können.

Stemeseder: Wir finden bemerkenswert, dass Bürgschafts- und Haftungserklärungen keine Schulden sein sollen. Das sieht jeder Jurist und Banker anders. Hätte ich gewusst, was schon an Haftungserklärungen da ist, hätte ich den gigantomanischen Prestigeprojekten nie zugestimmt.

Depaoli: Die Stadt soll nicht mehr so viel für Monsterprojekte ausgeben. Ich behaupte, dass die Stadtschulden bei über einer Milliarde Euro liegen, wenn man die Verbindlichkeiten der 28 ausgelagerten Tochtergesellschaften dazurechnet. Wir würden als erstes einen Kassasturz unter Einbeziehung all dieser Tochtergesellschaften machen.

Mayer: Schulden, die man für Bildungseinrichtungen oder Straßenbau aufnimmt, sind positive Schulden. Was wir allerdings kritisieren, sind die Kostenexplosionen bei den Großprojekten. Wenn man das besser plant, sich mehr Zeit nimmt und es extern kontrollieren lässt, würden solche Kostenexplosionen gar nicht stattfinden. Mit uns hätte es das nicht gegeben.

Rechnen Sie sich Chancen auf die Bürgermeister-Stichwahl aus? Und sehen Sie Ihre Liste eher in der Regierung oder in der Opposition? Depaoli: Ich gehe davon aus, dass sich die etablierten Kandidaten durchsetzen und ich die Stichwahl nicht erreiche. Wir sind jedenfalls das Sprachrohr der Innsbrucker Bürger, sowohl in der Opposition, als auch in einer Regierung.

Stemeseder: Ich will auf jeden Fall in Entscheidungsverantwortung, sonst ist das politische Wirken sinnlos. Sollte uns das nicht gelingen, trete ich nach drei Monaten zurück und Junge rücken nach.

Mayer: Wir sind realistisch. Aber auch eine BM Oppitz-Plörer hat einmal klein angefangen. Wichtig ist, dem Bürger Gehör zu verschaffen und neue Ideen in den Gemeinderat einzubringen. Im Vergleich zum Land können wir uns auch vorstellen, mitzuregieren, weil die Rahmenbedingungen ganz anders sind. Wir können auf Erfahrung im Land zurückgreifen, im Doppelpass Land – Stadt sehen wir generell unseren großen Vorteil.

Klingler: Über die Stichwahl entscheidet der Wähler. Bezüglich Koalitionen kann ich nur sagen, dass wir niemanden unterstützen, der mit den Ängsten der Menschen spielt – und damit meine ich die FPÖ. Wir können unsere Reformkraft sowohl in Regierung als auch Opposition einsetzen.

Das Interview führten Manfred Mitterwachauer und Michael Domanig