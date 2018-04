Von Peter Nindler

Innsbruck – Die Landeshauptstadt Innsbruck stellt die Politik im Land auf den Kopf: Vor zwei Monaten war die ÖVP der große Triumphator bei der Landtagswahl, jetzt schaut es anders aus. Vor allem ÖVP-Chef und Landeshauptmann Günther Platter dürfte in den nächsten Wochen gefordert sein, denn Innsbruck steht plötzlich auf seiner Verlustliste. Und das ist bitter. Doch Innsbruck ist nicht erst seit der Abspaltung der bisherigen Bürgermeisterpartei „Für Innsbruck“ unter Herwig van Staa im Jahr 1994 eine Achillesferse der Tiroler Volkspartei.

Vor der Stichwahl sind allerdings keine nennenswerten Entscheidungen zu erwarten, doch im Hintergrund laufen bereits seit gestern die Gespräche. Stadtparteichef Franz Gruber dürfte wohl Geschichte sein und die Stadtpartei komplett neu aufgestellt werden. „Für die Innsbrucker Volkspartei ist das Ergebnis der heutigen Gemeinderatswahl sehr enttäuschend“, gibt Platter unumwunden zu. Aber: Gerade in einer so schwierigen Situation sei es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren, das Ergebnis in Ruhe zu analysieren und nicht voreilig falsche Schlüsse zu ziehen.

Koalitionspartnerin und Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) war am Sonntag deutlich entspannter und hofft bei der Stichwahl in zwei Wochen naturgemäß auf einen Wahlsieg von Georg Willi. „In erster Linie ist es natürlich ein Erfolg der Innsbrucker Grünen und von Georg, mit dem ich bekanntlich gut zusammenarbeite. Doch insgesamt zeigt das Ergebnis, dass die Tiroler Grünen aus dem Desaster bei der Nationalratswahl gelernt und sich erholt haben.“ Natürlich sei eine starke Achse zwischen Stadt Innsbruck und Land Tirol hilfreich für die Politik in der Landesregierung.

Über das „beste kommunale Ergebnis in Innsbruck“ freut sich FPÖ-Parteiobmann Markus Abwerzger, obwohl es für Rudi Federspiel nicht für die Stichwahl und für seine Partei nicht für Platz eins gereicht hat. Am Ende überwiegt jedoch aus seiner Sicht die künftige politische Zange zwischen Stadt und Land. „Natürlich wollen wir jetzt in der Stadt mitregieren.“

„Bitter“: So fasst SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik das Wahlergebnis zusammen. Nach dem Erfolg bei den Landtagswahlen zieht Innsbruck die neue Tiroler SPÖ wieder herunter. Wird es Konsequenzen in der seit Jahren krisengeschüttelten Stadtpartei geben? „Vorerst muss ich einmal die junge Truppe trösten, sie haben wirklich einen engagierten Wahlkampf gemacht.“ Außerdem habe es ja eine personelle Erneuerung bereits gegeben.

Einzug geschafft, aber NEOS-Landtagsklubchef und Parteisprecher Dominik Oberhofer ist sichtlich enttäuscht. „Mit nur 4,73 Prozent kann man nicht zufrieden sein“, ärgert sich Oberhofer sichtlich darüber, dass das Wahlziel von rund sieben Prozent nicht erreicht wurde.