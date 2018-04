Innsbruck - Am 6. Mai kommt es zur spannenden Stichwahl um den Bürgermeistersessel in Innsbruck: Georg Willi (Grüne) fordert Amtsinhaberin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck) heraus.

Davor stellen sich die beiden Kandidaten am kommenden Samstag (28. April) der großen Live-Konfrontation der Tiroler Tageszeitung in der Innsbrucker Messe.

Die Diskussion beginnt um 15 Uhr, Einlass in die Messe Innsbruck, Forum 2 ist um 14.30 Uhr. Es gilt freie Platzwahl. Moderiert wird die Diskussion von TT-Chefredakteur Mario Zenhäusern.



Fragen gesucht Welche Themen interessieren/beschäftigen euch? Was wollt ihr von den beiden Stichwahl-Kandidaten wissen? Schickt eure Fragen an forum@tt.com

Live-Ticker und Livestream auf TT.com

TT.com berichtet am Samstag wieder in einem Live-Ticker und überträgt die ganze Debatte auch via Livestream auf www.tt.com.