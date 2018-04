Von Renate Perktold

Kopenhagen – Als ihr Freund Kim Wall das letzte Mal sieht, ist sie ausgelassen und fröhlich. Vielleicht auch ein bisschen wehmütig. Denn sie bereitet an diesem 10. August 2017 ihren Abschied vor. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten will sie nach Peking auswandern und hat deshalb für den Abend noch einmal Freunde und Bekannte zusammengetrommelt. Es soll ein Abend des Abschieds werden – dass es aber ein Abschied für immer ist, ahnt an diesem 10. August noch niemand.

Heute – über ein halbes Jahr später – ist in einem Gerichtssaal in Kopenhagen ein Schuldspruch gefallen. Es ging dabei um den Mord und die Zerstückelung von Kim Wall. Es ging um Gewaltphantasien und brutale Sexpraktiken. Es ging um einen U-Boot-Bauer, den ganz Dänemark als „verrückten Tüftler“ kannte. Verrückt, aber harmlos. Heute hat das Gericht ein anderes Bild von diesem Tüftler bestätigt. Peter Madsen wurde zur Höchststrafe verurteilt. Das Kopenhagener Gericht schickte ihn lebenslang ins Gefängnis. Madsen verstrickt sich in Widersprüche

Doch zurück zum 10. August: Noch während ihrer Vorbereitungen für den Abend erhält Wall eine Sms. Sie stammt von dem dänischen U-Boot-Tüftler Peter Madsen, der sie zu einer Tour auf seiner „Nautilus“ einlädt, jenes U-Boot, das am nächsten Tag von der Küstenwache aus dem Wasser gezogen wird, weil es angeblich gesunken ist. Von Kim Wall fehlt zu diesem Zeitpunkt jede Spur.

Als die Nachricht von dem U-Boot-Bauer auf ihrem Smartphone aufpoppt, kann Wall nicht widerstehen: Schon länger will die preisgekrönte Journalistin mit den auffallend rotblonden Haaren eine Reportage über den Erfinder schreiben, mehrfach hatte sie diesbezüglich schon schriftlichen Kontakt mit ihm. Noch eine große Geschichte, bevor sie ihre Heimat verlässt, eine interessante Publikation: Sie verabschiedet sich von ihrem Liebsten und macht sich sofort auf den Weg. Um 20.16 Uhr schreibt sie ihrem Freund eine letzte Nachricht: „Ich bin übrigens immer noch am Leben. Aber jetzt tauchen wir ab.“ Wenig später ist sie tot.

Am nächsten Morgen wird Peter Madsen von der Küstenwache aus dem Wasser gerettet, die „Nautilus“ ist untergegangen. Es gehe ihm gut, aber er sei traurig wegen seines U-Bootes, lächelt der Mann in die Kameras der vielen TV-Stationen. Kein Wort zu Kim Wall. Dass deren Freund noch in der Nacht bei der Polizei Alarm geschlagen hat, weil seine Freundin nicht von der Tour zurückgekommen ist, weiß Madsen noch nicht, als er wieder im Trockenen steht. Später tischt er der Polizei eine Reihe von Geschichten zu ihrem Verschwinden auf.

Kim Wall getötet und zerstückelt

Taucher finden wenige Tage nach dem Untergang der „Nautilus“ den Torso einer Frau, kurze Zeit später einen Kopf. Die rotblonden Haare lassen schnell darauf schließen, dass es sich um Kim Wall handelt. 38 Schnitt- und Stichverletzungen entdecken die Gerichtsmediziner an dem Körper, mehrere davon im Bereich der Vagina.

Peter Madsen ändert die erste Version seiner Geschichte, in der er Wall vor dem Sinken des U-Bootes an Land abgesetzt haben will. Jetzt spricht er davon, dass der 30-Jährigen eine schwere Luke auf den Kopf gefallen sei und er ihren Körper deshalb aus Angst zerlegt und dem „Meer übergeben“ habe. Als ihn die Ermittler damit konfrontieren, dass der gefundene Kopf aber keine entsprechenden Verletzungen aufweise, ändert er seine Geschichte erneut und erklärt etwas von einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Die Ermittler glauben ihm kein Wort. Der Haftrichter ebensowenig.

Madsen wandert in U-Haft, die er selbst immer vor jeder Haftprüfung bis zum Prozess verlängern lässt. Aber eine Schuld gesteht er nicht ein. Er bleibt weiterhin bei seinen Unfall-Versionen.

Sexphantasien und Machtspielchen

Ein ganz anderes Bild zeichnet der Staatsanwalt: Demnach soll Madsen Kim Wall mit einem einzigen Hintergedanken auf das U-Boot gelockt haben: Er wollte sie missbrauchen und bestialisch ermorden. Ehemalige Sex-Gespielinnen erzählen im Zeugenstand von sadistischen Praktiken, auf die Madsen abgefahren wäre, von Phantasien über den perfekten Mord. Der Staatsanwalt wiederum spielt Videos, so genannte „Snuff-Filme“ vor, die Madsen auf seinem Computer abgespeichert hatte und sich jahrelang angesehen haben soll: Es geht darin um grausame Folter und Hinrichtungen von Frauen. Die Inhalte sind so verstörend, dass eine Richterin eine „Dosierung“ der gezeigten Inhalte fordert. Ob Madsen, wie Medien im Vorfeld berichteten, selbst einen derartigen Snuff-Film drehen wollte, wird im Prozess nicht geklärt. Dafür aber sein geistiger Gesundheitszustand:

Ein psychiatrisches Gutachten zeichnet das Bild eines sexuell schwer gestörten Mannes, ein weiterer Gutachter hält Madsen gar für eine Gefahr für die Öffentlichkeit. So verwundert es nicht, dass die Staatsanwaltschaft lebenslängliche Haft fordert, ein Urteil, das in Dänemark für einen einzelnen Mord sehr selten verhängt wird.

Keine Beweise für Mord

Man befinde sich in der allerschlimmsten Kategorie von Mord, argumentiert Staatsanwalt Jakob Buch-Jepsen. Sollte das Gericht der Forderung nicht nachkommen, sei zumindest eine Verwahrung auf unbestimmte Zeit angebracht. Eine Kombination aus beiden Strafen gibt es im dänischen Recht nicht, in beiden Fällen sitzt man durchschnittlich etwa 15 Jahre hinter Gittern.

Die Verteidigung will dagegen einen Freispruch vom Mord- und Missbrauchsvorwurf. Es gebe schlichtweg keine Beweise für eine Schuld ihres Mandanten, weshalb er freizusprechen sei, argumentiert seine Anwältin Bettina Hald Engmark.

Vor der Urteilsverkündung ist Madsen ein letztes Mal am Wort. „Es tut mir sehr, sehr leid“, erklärt er in Richtung Kim Walls Eltern. Von Schuld spricht er immer noch nicht – aber es ist die erste Gefühlsregung, die er seit seiner Festnahme erkennen lässt.