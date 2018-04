Von Marco Witting

Innsbruck – Etwas Kleingeld übrig? Um 669 Euro kann man aktuell (Stand gestern Mittag) auf diversen Buchungsplattformen noch einige Hotelzimmer im Paznaun für das lange Wochenende mieten. Pro Nacht versteht sich. Kleiner Trost: Das Zimmer wäre in einem Haus bester Kategorie und auch das WLAN wäre kostenlos. Ansonsten sind Zimmer Mangelware. Genauso wie Karten für das lange erwartete Konzert von Helene Fischer auf der Ischgler Idalpe. Atemlos sind dabei nicht nur die Fans des Schlagerstars. Auch den Touristikern raubt der Ansturm der Fans den Atem.

Online-Tickets ausverkauft, heißt es seit etlichen Tagen – die TT berichtete. Auch auf den gängigen Verkaufsplattformen finden sich keine Tickets für den Aufritt von Fischer am 30. April im Paznaun. Ingesamt werden wohl über 27.000 Fans am Montag erwartet – eine Zahl, die auch das Robbie-Williams-Konzert an selbiger Stelle vor vier Jahren in den Schatten stellt. Und wer keine Gästekarte bzw. kein Zimmer für diese Tage hat, der hat auch sonst schlechte oder besser gesagt eben keine Karten. „Von Sonntag bis Dienstag gibt es im gesamten Paznaun nur noch vereinzelt ein paar Restzimmer. Mit etwas Glück bekommt man vielleicht eines“, macht man beim Tourismusverband zumindest noch einen Funken Hoffnung.

Den Ischglern scheint mit der Verpflichtung von Fischer für das Saisonabschlusskonzert wieder ein echter Coup gelungen zu sein. Der Tourismusort freut sich nicht nur über ein randvolles Tal – sondern auch über die entsprechende mediale Aufmerksamkeit, die Fischers Auftritt mit sich bringt. Da lässt sich die – in der Gerüchteküche kolportierte – siebenstellige Eurosumme, die der Auftritt wohl kosten soll, recht leicht amortisieren.

Die Show der Schlagerqueen ist auf 90 Minuten angesetzt und beginnt am Montag um 13 Uhr. Ab 7 Uhr werden die Fans in Richtung Berg gondeln können. Die obligate Frage, ob der Star sich auch auf die Ski stellen wird, konnte bis jetzt noch nicht beantwortet werden. Besondere Extrawünsche soll der Superstar der Szene keine geäußert haben.

Übrigens: Fischer-Fans, die keine Karten mehr bekommen haben, können getröstet werden. Heute Freitag erscheint das Konzert ihrer Arena-Tournee auf CD und DVD. Die Veröffentlichung wurde in den vergangenen Tagen mit einem Countdown und vielen Backstage-Fotos regelrecht zelebriert.

Für die 33-jährige Sängerin mit russischen Wurzeln ist der Auftritt in Tirol so etwas wie ein kleines Zwischenspiel. Im Juni startet sie ihre große Open-Air-Tournee mit 16 Konzerten in den größten Stadien Österreichs und Deutschlands. Deshalb wird Fischer in Ischgl wohl eher in kleinerer Besetzung, ohne große Spezialeffekte, aber dafür ihre größten Hits spielen. Und auf 2300 Metern Seehöhe, dort, wo die Bühne auf der Idalpe steht, werden nicht nur ihre Fans atemlos sein.