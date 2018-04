Innsbruck — Monate, vielleicht sogar mehr als ein Jahr dürfte das rund 70-jährige Mordopfer in der Nähe des Fritzener Fußballplatzes gelegen haben. In einem Plastiksack, nur oberflächlich verscharrt. Das Gewaltverbrechen gibt Rätsel auf, über die Identität des Mannes hoffen die Ermittler des Landeskriminalamts, den oder die Täter zu finden. „Doch nach der Veröffentlichung der Kleidungsstücke und der Uhr gab es bisher noch keine Hinweise, wer der Mann ist", sagt deren Chef Walter Pupp. Auch eine europaweite Vermisstensuche blieb bisher ergebnislos.

Erinnerungen an den Fund einer Leiche ohne Kopf vor zehn Jahren an der Brenner­autobahn bei Klausen werden wach. Bis heute ist der Fall noch nicht geklärt. Name, Herkunft und Wohnort des Mordopfers ist für Pupp deshalb der Schlüssel in den Mordermittlungen.

Über Hintergründe lässt sich nur spekulieren. Doch sowohl Täter als auch Opfer dürften mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Einheimischen gewesen sein. Und wohl auch nicht ortskundig. Wer versteckt sonst in der Nähe des stark frequentierten Fußballplatzes und Radweges eine Leiche? Fast bis zum Fundort kann man mit dem Auto fahren, zuerst auf einer asphaltierten Straße, dann auf dem Waldweg.

Alles ist dort verwinkelt und abgelegen. Dazu noch am Innufer. Wahrscheinlich dürften die Täter bewusst nach so einem Ort gesucht haben, abseits der stark befahrenen Inntalautobahn. Möglicherweise sollte die Leiche auch im Inn entsorgt werden.

Wegen der stark blutenden Kopfverletzungen — das Opfer wurde erschlagen — hat man den 70-Jährigen in einen Plastiksack eingewickelt und zum Fundort transportiert. Auch um keine Spuren im Wagen zu hinterlassen. Wegen der starken Verwesungen verwundert zudem, dass niemandem der beißende Geruch aufgefallen ist.

Vor allem über die „Q&Q-Quartz-Uhr", die von Citizen vertrieben wird, und den Pullover Marke „Tom Tino" erhofft sich die Kripo Hinweise auf die Identität des Opfers. Und sie hofft natürlich auf einen Treffer in der Vermisstendatenbak. (pn)