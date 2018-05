Cesar Sampson hat es für Österreich bereits geschafft und sein Finalticket gelöst. Nun müssen 18 weitere Nationen im 2. Halbfinale am Donnerstag (ab 21 Uhr) antreten, um eines von zehn Endrundentickets für den 63. Eurovision Song Contest in Portugals Hauptstadt Lissabon zu ergattern.

Aus dem ersten Halbfinale haben sich neben Österreichs Vertreter Cesar Sampson (der am Mittwoch den probenfreien Tag nutzte, um seinen Song "Nobody But You" bei einer Party im Hard Rock Cafe von Lissabon sowie im Euroclub, der offiziellen Eventlocation des ESC, zum Besten zu geben) noch die Vertreter von Albanien, Bulgarien, Estland, Finnland, Irland, Israel, Litauen, Tschechien und Zypern qualifiziert.

Fix im Finale waren bereits die fünf Großzahler Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und Spanien sowie Gastgeber Portugal. Insgesamt sind also 26 Kandidaten im Finale vertreten.

Das sind die 18 Kandidaten im 2. Halbfinale:

