Innsbruck – 800 Gramm bereits abgeerntetes Marihuana, 13 Hanfstauden und eine professionelle Aufzuchtanlage: Im Keller einer Innsbrucker Schule konnten Drogenfahnder im vergangenen November nach einem anonymen Hinweis eine Cannabisplantage sicherstellen. Die Pflanzen wurden in einem Raum gezüchtet, in dem auch die Haustechnik untergebracht war. Wie die Ermittlungen ergaben, soll ein langjähriger Mitarbeiter der Schule, der Zugang zu den abgesperrten Räumen hatte, für die Plantage verantwortlich gewesen sein.

Diesem wurde am Donnerstag am Innsbrucker Landesgericht der Prozess gemacht. Seit 2014 soll der 61-Jährige Cannabis angebaut und auch geerntet haben, heißt es in der Anklageschrift. Ein Kilo Endprodukt soll der Mann so geerntet haben. 800 Gramm davon wurden sichergestellt.

„Das Erzeugen von Suchtgift in dieser Menge ist – auch wenn dem Angeklagte keine Weitergabe von Suchtgift an andere anzulasten ist – rechtlich als Suchtgifthandel zu qualifizieren“, so die Staatsanwaltschaft bei der Anklageerhebung im März. Noch dazu habe der Mann trotz der großen Ernte weiterhin Cannabispflanzen aufgezogen. Dies begründe den Verdacht, dass er die Droge in Zukunft nicht nur selbst konsumieren, sondern auch damit dealen wollte – was der Angeklagte bestreitet.

Hinweise, dass der 61-Jährige „suchtgiftbezogene Kontakte mit Schülern hatte“, hätten sich laut Staatsanwaltschaft jedoch nicht ergeben.

Schulwart kam mit Geldstrafe davon

Vor Richter Gerhard Melichar erklärte der Ex-Schulwart, dass er die Cannabis-Pflanzen lediglich zur Schmerztherapie hochgezogen hätte. Zum Beleg legte der derzeit im Krankenstand Befindliche dem Gericht eine schlüssige Krankengeschichte dar. Die Erkrankung habe den Mann demnach am Ende seiner Dienstzeit derartig belastet, dass er kaum noch seine Arbeit als Schulwart verrichten habe können. So kam er zur erhofften Schmerzlinderung auf die Idee, es doch mit Cannabis zu versuchen, welches er in Form von Keksen konsumiert hatte. Wichtig war es dem 61-Jährigen, dass er von dem abgeernteten Suchtgift kein Gramm weitergegeben habe, nicht einmal seine Ehefrau habe von den Pflanzen im Keller gewusst. Die Kekse habe er jeweils in deren Abwesenheit gebacken.

Aufgrund der Suchtgift-Abhängigkeit des Mannes reduzierte sich die Strafe von fünf auf drei Jahre Haft. Staatsanwalt Thomas Willam hielt aufgrund der Krankengeschichte eine Freiheitsstrafe trotz der großen Suchtgiftmengen nicht für nötig. 1440 Euro Geldstrafe sind bereits rechtskräftig. Der 61-Jährige ist ohnehin schon genug bestraft: „Ich habe alles verloren. Meinen Job, meine Wohnung und meine Freunde.“ (TT.com, fell)