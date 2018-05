Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Stärkste Kraft im Gemeinderat mit zehn von 40 Mandaten und nun auch noch das Bürgermeisteramt. Diese Machtverschiebung in Innsbruck zugunsten der Grünen dürfte sich nun auch in den Koalitionsverhandlungen wiederspiegeln. Nun liegt es an den Grünen, eine stabile Koalition zu formen. Morgen Dienstag sollen die Sondierungsgespräche starten. Das haben Neo-BM Georg Willi und die gestern abgewählte Stadtchefin Christine Oppitz-Plörer (FI) bereits vor der Stichwahl paktiert.

Denkmögliche Varianten gibt es ob der Buntheit des neuen Gemeinderates mit zehn verschiedenen Fraktionen viele. Die Grünen streben die Fortführung der bisherigen Viererkoalition aus Grünen, Für Innsbruck, ÖVP und SPÖ an. Das hat Willi noch am Wahlabend bekräftigt: „Ich will eine stabile und starke Regierung.“ Die Chance hierfür hält Willi für gut. Mit 27 Mandaten im Gemeinderat wäre diese Variante auch gut abgesichert.

In diesem Koalitionsmodell wäre die FPÖ weiter außen vor. Und säße somit im Stadtsenat mit zwei nichtsamtsführenden Stadträten. Nicht unbedingt der Gusto von FP-Stadtchef Rudi Federspiel. Immerhin zählten die Blauen neben den Grünen zum zweiten Wahlsieger der Gemeinderatswahl. „Ich trau mich“, kündigte Federspiel dann auch gestern an, mit Für Innsbruck und der ÖVP über eine Koalition abseits der Grünen reden zu wollen. Diese „bürgerliche Mehrheit“, wie Federspiel sieht nennt, hätte im Gemeinderat aber mit 21 Mandaten nur eine hauchdünne Mehrheit. Probieren will er es trotzdem.

Dass eine Mehrheit abseits der Grünen – sowohl im Gemeinderat als auch im Stadtsenat – möglich ist, weiß Willi. Wirklich glauben will er daran nicht. Auch im politischen Alltag sei es schwierig, gegen einen Bürgermeister zu regieren: „Bei den Kompetenzen, die ein Bürgermeister in Innsbruck hat – da bräuchte es schon eine Politik der höchsten Klasse.“

Koalitionswünsche waren gestern weder Oppitz-Plörer noch ihren FI-Mandataren zu entlocken. Lediglich, dass Oppitz-Plörer wieder in den Stadtsenat einzuziehen gedenkt.

SPÖ-Chef Helmut Buchacher sagte, dass er unter einem Bürgermeister Willi zumindest mit einer Einladung zu den Sondierungsgesprächen rechne. Mehr sei von Seiten der SPÖ aber noch nicht fixiert. Der Gang in die Opposition ist mit dem Wahldebakel für die Roten aber nicht ausgeschlossen.

Offen für eine neuerliche Regierungsbeteiligung zeigen sich jedenfalls die Schwarzen. Vieles sei jetzt aber eine Frage der Inhalte, meinte gestern VP-Stadtparteichef Franz Gruber.

Bis zum 24. Mai sollte die neue Innsbrucker Koalition unter Dach und Fach sein. Nein, muss: denn da wird der neue Gemeinderat angelobt.