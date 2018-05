Von Tamara Stocker

Lissabon — Achtundvierzig Anläufe hat es gebraucht. Beim 49. Mal und nach vier punktlosen Jahren in Folge hat es dann endlich geklappt. Mit 758 Punkten hatte Salvador Sobral die Nase weit vorne — und holte den Eurovision Song Contest (ESC) zum ersten Mal in der Geschichte nach Portugal.

Und so wird die Hauptstadt Lissabon in dieser Woche zum Mekka für die ESC-Fangemeinde. Neben Cesár Sampson, der Österreich vertritt, haben sich auch die Interpreten 42 weiterer Länder in der Küstenstadt eingefunden. Bereits am heutigen Dienstag werden die ersten zehn Finaltickets vergeben. Geht es nach den Wettbüros, angelt sich Sampson eines davon.

Vergleicht man die Quoten von 16 Buchmachern, liegt der 34-Jährige mit seiner selbst mitgeschriebenen Nummer „Nobody But You" derzeit auf Platz 7 des 19-köpfigen Kandidatenfeldes im 1. Halbfinale. Neun Acts können die Hotelrechnung gleich wieder klarmachen — sollten die Buchmacher Recht behalten sind dies mitunter die Schweiz, Mazedonien und auch der siebenfache ESC-Sieger Irland. Selbiges Prozedere gilt übrigens auch am Donnerstag — dann wird das Teilnehmerfeld von 18 auf zehn schrumpfen.

Zu den 20 Semifinal-Qualifikanten gesellen sich dann am Samstag zum großen Finale noch die „Big Five" — Deutschland, Spanien, Großbritannien, Italien und Frankreich — die den ESC-Zirkus zu den größten Teilen finanzieren. Und last but not least fix mit dabei ist natürlich auch das Gewinnerland aus dem Vorjahr: Portugal.

Tschechischer Kandidat bei Probe schwer verletzt

Mit der Titelverteidigung dürfte es aber schwer werden. Zumindest bei den Zockern spielt der portugiesische Beitrag nur eine untergeordnete Rolle jenseits des 20. Ranges. Wieder einmal, genauer gesagt zum vierten Mal, einen Sieg auf seinem Konto verbuchen könnte hingegen Israel. Seit Wochen führt Kandidatin Netta mit ihrer schrillen und #MeToo-affinen K-Pop-Nummer „Toy" die Rangliste an. Ebenfalls hoch im Rennen: Norwegen, Estland, Zypern, Frankreich und Tschechien.

Letzteres Land musste während der ersten Probe bange Momente durchleben. Bei einem Handstandüberschlag stürzte der 22-jährige Teilnehmer Mikolas Josef so schwer, dass er nicht mehr selbst aufstehen konnte. Es wurde ein Bandscheibenvorfall vermutet — wenig später konnte aber Entwarnung gegeben werden. Im zweiten Durchgang bewegte er sich nur vorsichtig. Aufgeben ist für den jungen Musiker jedenfalls kein Thema — schließlich könnte er für sein Land das bis dato beste Ergebnis einfahren.

Österreichs besondere Beziehung zu Bulgarien

Heiß auf den Titel ist auch Bulgarien — nach einem vierten und undankbaren zweiten Platz wird es auch heuer zumindest für einem Platz in der Top Ten reichen. Das Produzentenkollektiv Symphonix International, dem auch Cesár Sampson angehört, zeichnet sich in diesem Jahr sowohl für den österreichischen als auch den bulgarischen Beitrag verantwortlich. Schon 2016 und 2017 hat Sampson bei den Bulgaren als Backgroundsänger und Produzent ESC-Luft geschnuppert.

Beim dritten ESC am Stück steht der 34-Jährige jetzt also selbst im Rampenlicht. Zurück auf die Bühne kehrt hoffentlich auch der Vorjahressieger Salvador Sobral. Hinter dem 28-Jährigen liegt ein Jahr voller Höhen — und leider noch mehr Tiefen. Wenige Monate nach seinem Triumph musste der 28-Jährige wegen eines schweren Herzleidens eine längere Pause anmelden. Seit September lag Sobral im Krankenhaus und wartete auf ein Spenderorgan — lange Zeit vergeblich. Erst im Dezember gab es endlich Entwarnung: Kurz vor Weihnachten wurde dem Künstler ein neues Herz transplantiert.

Nach weiteren Krankenhausaufenthalte zeigte er sich in den vergangenen Wochen erstmals wieder der Öffentlichkeit, postete auf Facebook ein Foto, das ihn bei der Verleihung des portugiesischen Verdienstordens zeigt, sowie ein Video, in dem er am Klavier den Fleetwood-Mac-Klassiker „Landslide" singt. Darunter steht: „Salvador hat es vermisst, für euch Musik zu machen." Das darf er nun beim ESC-Finale als Pausen-Act auch wieder live auf der Bühne.

2017 in Kiew sagten die Wettbüros übrigens auch einen Sieg Sobrals voraus. Die Israelin Netta hat also allen Grund zum Optimismus.