Dieser Song Contest ist für Cesár Sampson kein Debüt. Er war nämlich bereits zweimal dabei. Allerdings im Hintergrund. Und für Bulgarien. In diesem Jahr tritt der Musiker, Produzent und Coach selbst als Act an. Für sein Heimatland Österreich.

Wie würden Sie Ihren Alltag aktuell beschreiben? Mein Alltag zurzeit ist kein Alltag. Ich muss mich jeden Tag mit meinem Team abstimmen, wir führen Gespräche mit den Kostümbildnern, den Fotografen, unserem Kooperationspartner, dem ORF; es gibt also sehr viele Leute, die derzeit mit mir sprechen möchten. Ich versuche nebenbei natürlich, mich zu entspannen – was nicht so leicht ist, wenn man jeden Tag irgendwo anders sein muss.

Es scheint so, als ob Sie auch in alle Bereiche involviert sein möchten. Das kommt daher, dass meine Teilnahme am ESC sozusagen eine Kooperation aus ORF und „Symphonics“ darstellt. „Symphonics“ ist zum Teil mein Label, das heißt: Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir unsere Visionen gemeinsam umsetzen.

Wodurch sich der Vorteil ergibt, jedem Bereich auch seinen eigenen Stempel aufzusetzen. Genau. Obwohl ich mich natürlich auch freue, mit meinen Partnern der gleichen Meinung zu sein, und sehe, dass meine Ideen offene Türen einrennen.

Als Produzent, Musiker und Coach sind Sie es gewöhnt, eigene Ideen umzusetzen. Welche Rolle nehmen Sie am liebsten ein? Aktuell bin ich tatsächlich am liebsten ich. Die Musik habe ich mit meinem Team bereits geschrieben. Singen werde ich übermorgen, jetzt gerade geht es tatsächlich darum, ich zu sein und mich nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Alle, die sich für den ESC interessieren, sollen in erster Linie mich kennen lernen. Auch auf der Bühne wird hauptsächlich meine Persönlichkeit zu spüren sein.

Braucht man Ihrer Meinung nach als Musiker eine Art Bühnenfigur? Es gibt dieses Phänomen. Ich entdecke dann aber bei den meisten Musikern, dass die authentische Person im totalen Kontrast zur Bühnenperson steht. Ich selbst bin aber als Privatperson schon ein ungewöhnlicher Typ, deshalb kann man mich, so wie ich bin, schon auf die Bühne stellen.

Inwiefern ungewöhnlich? Ich würde auf viele Fragen vielleicht nicht so antworten, wie man es sich erwartet. Das sagen mir wenigstens die meisten Leute.

Sie haben auch schon abseits der Musik gearbeitet, im sozialen Bereich. Wäre das in Zukunft auch nochmal eine Möglichkeit, die Sie in Betracht ziehen? Ich bin schon mein ganzes Leben Musiker, was aber nicht heißt, dass ich ununterbrochen Lieder herausbringen muss oder ununterbrochen auf der Bühne stehen muss. Im Endeffekt geht es mir darum, dass ich alles, was ich lerne, auch in der Praxis umsetzen kann. Dass ich weiterhin Dinge machen kann, die mich interessieren. Alles, was ich bis jetzt erlebt habe, macht mich heute aus.

Sie waren schon zweimal dabei beim ESC. Wie können wir uns diesen Zirkus vorstellen? Zwei Wochen Ausnahmezustand. 43 Länder kommen mit einer Delegation von zehn bis 30 Leuten hin. Das bedeutet sehr viel Gewusel, sehr viel Austausch. Vor den Konzerten versuchen sich alle möglichst gut vorzubereiten. Es herrscht einfach eine nette, aufgeregte Stimmung.

Wer ist in diesem Jahr Ihr schärfster Konkurrent? Ich glaube, wir sind gar keine Konkurrenten. Es geht ja nicht darum, jemanden direkt auszustechen, sondern darum, eine gute Performance abzuliefern. Entscheiden wird dann sowieso das Publikum an den Bildschirmen. Gerade weil es um den individuellen Ausdruck geht, würde ich nicht sagen, wir sind Konkurrenten.

Wer wird in Ihrem Song „Nobody But You“ besungen? „Nobody But You“ kann jedes Mal etwas anderes bedeuten. Das kann ein Dialog mit sich selber sein, in dem man sich selbst finden möchte. Oder es könnte dafür stehen, etwas Höheres als das Selbst zu finden, oder jemanden zu finden, mit dem man in Kontakt treten kann.

Denkt man heute schon, was nach dem ESC passiert? Man muss daran denken. Es gibt jetzt schon viele Angebote. Fix ist: Bis Ende des Jahres werden etwa fünf Songs veröffentlicht.

Welche Message nehmen Sie für Ihren Auftritt nach Lissabon mit? Meine Teilnahme drückt aus, dass du bei dir sein musst. Es geht nicht um Aufmerksamkeit, nicht um Konkurrenz oder Bestätigung durch einen Sieg. Es wird grundsätzlich zu spüren sein, dass ich mit mir in Ordnung bin, das allein zählt für mich.

Das Interview Barbara Unterthurner