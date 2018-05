Innsbruck – Wer von Donnerstag bis Sonntag frei hat und einen Ausflug plant, sollte das verlängerte Wochenende lieber im Osten Österreichs verbringen. Denn in Tirol und Vorarlberg wird es eher durchwachsen, sagen die aktuellen Wetterprognosen. Laut Wetterdienst Ubimet ist ab Christi Himmelfahrt an allen Tagen mit zahlreichen Schauern und Gewittern zu rechnen. Ausgerechnet am Muttertag erwischt Westösterreich eine kräftige Kaltfront.

Schon am Mittwoch kündigt sich in Tirol der Wetterumschwung an. Nach einem sonnigen Start quellen bereits am Vormittag die Wolken immer mehr, im Laufe des Nachmittags brauen sich dann Gewitter zusammen. Aus den Bergen ziehen diese in viele Täler ein. Mit den Schauern kühlt es ab: Von maximal 23 Grad auf etwa 17 Grad.

Ein Feiertag mit Blitz, Donner und Regen

Während das östliche Flachland sich zu Christi Himmelfahrt auf Sommergefühle bei einem Sonne-Wolken-Mix mit bis zu 27 Grad freuen darf, fällt der Feiertagsausflug an den See in Tirol ins Wasser: „Von Vorarlberg ausgehend breiten sich Schauer und Gewitter ostwärts aus und erreichen am Abend auch Salzburg und Oberösterreich“, sagt Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Hier kommen die Temperaturen kaum über die 20-Grad-Marke hinaus.

Auch der Freitag startet trüb, doch bald lösen sich die dunklen Wolken auf und die Sonne übernimmt. In den Bergen können sich am Nachmittag einzelne Schauer bilden, im Großen und Ganzen bleibt es aber trocken.

Mit sonnigen Aussichten startet das Wochenende in ganz Österreich. „Der Samstag ist der freundlichste Tag des verlängerten Wochenendes“, prognostiziert Spatzierer. Oftmals scheint die Sonne und die Temperaturen steigen verbreitet über die 25-Grad-Marke. Im Bergland sind am Nachmittag allerdings wieder ein paar Schauer und Gewitter möglich.

Kaltfront kommt am Muttertag

Sonnenstrahlen sind am Muttertag in Tirol wohl nur am Vormittag zu erhaschen. Denn eine kräftige Kaltfront trifft den Westen Österreichs. Diese bringt ergiebigen Regen und lässt die Temperaturen nach unten purzeln. Nach einem föhnigen Start breiten sich in der zweiten Tageshälfte auch über Tirol Regen und Gewitter aus. In Vorarlberg sinkt die Schneefallgrenze bis zum Abend gar auf 1000 Meter ab.

Gänzlich trocken und freundlich verläuft der Muttertag aus heutiger Sicht bei kräftigem Südostwind im östlichen Flachland“, sagt der Ubimet-Chefmeteorologe. Zwischen West und Ost bauen sich große Temperaturgegensätze auf. Während in Vorarlberg kaum mehr 10 Grad erreicht werden, liegen die Spitzenwerte im Osten noch bei sommerlichen 28 Grad. Für Tirol sagen die Wettermodelle Höchstwerte von maximal 17 bis 21 Grad voraus

Frostfreie Eisheilige

Frostnächte in den Tälern wird es heuer zu den Eisheiligen zwischen 12. und 15 .Mai nicht geben. „Pankrazi, Servazi, Bonifazi sind drei frostige Bazi. Und zum Schluss fehlt nie die kalte Sophie“, heißt einer der Sprüche zur Bauernregel. In einigen Regionen zählt auch der Mamertus-Tag am 11. Mai dazu.

„Eine besondere Häufung von Minusgraden rund um den Termin der Eisheiligen ist zwar nicht zu beobachten, es gibt aber in der zweiten Maihälfte eine Häufung von Kaltlufteinbrüchen, die zumindest einstellige Temperaturen und Schnee bis ins Mittelgebirge bringen“, erklärt ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik. Basierend auf den Daten der letzten 50 Jahre, erkennt man einen sehr markanten Temperatureinbruch zwischen 20. und 25. Mai, also rund zehn Tage nach den Eisheiligen.

Dies könnte die Folge einer historischen Besonderheit sein: Im 16. Jahrhundert wurden im Rahmen der Gregorianischen Kalenderreform zehn Tage ausgelassen, wodurch sich möglicherweise die Eisheiligen im Kalender um etwa zehn Tage von ihrem meteorologischen Eintreffen entfernt haben. (TT.com, APA)