Innsbruck – Die Wetteraussichten für den Muttertag sehen nun doch besser aus, als es die Meteorologen noch Mitte der Woche vorhergesagt haben: Bis zu 25 Grad am Samstag, Sonne und erst ab Nachmittag Gewitter am Muttertag lauten nun die Prognosen des Wetterdienstes Ubimet. Die angekündigte Kaltfront trifft erst am Montag auf Österreich.

Der Freitag zeigt sich größtenteils schon von seiner sonnigen Seite. Im Laufe des Tages entstehen Quellwolken, die am Nachmittag örtlich kurze Regenschauer oder Gewitter bringen können. Bei 18 bis 24 Grad ist es angenehm warm.

Am Samstag scheint zunächst verbreitet die Sonne, etwaige Restwolken oder Nebelfelder lichten sich noch am Vormittag. Das Quecksilber klettert auf bis zu 25 Grad. Über den Bergen können sich wieder Schauerzellen bilden, schwere Gewitter werden sich wohl nicht entladen.

Am Sonntag wird es im Vorfeld einer Kaltfront leicht föhnig. Damit steigen die Temperaturen an der Alpennordseite vom Tiroler Unterland ostwärts weiter an: „In Salzburg und Oberösterreich gibt es lokal bis zu 28 Grad“, prognostiziert Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe bei Ubimet. Im Laufe des Nachmittags breiten sich dann von Westen her Regen und Gewitter aus.

Die Kaltfront sorgt zu Beginn der kommenden Woche für eine Abkühlung, im Vergleich zu den Modellprognosen der vergangenen Tage trifft sie aber deutlich schwächer und später ein. „Die mittelfristige Prognose wird durch zwei Höhentiefs deutlich erschwert, in Summe setzt sich das unbeständige Wetter allerdings fort“, prognostiziert der Meteorologe.

Die Eisheiligen sind somit kein Thema, am ehesten ist in den höchsten Tallagen der Alpen wie etwa in Obergurgl Frost möglich. Das ist in dieser Höhenlage aber nicht außergewöhnlich. (TT.com)