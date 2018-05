Von Michael Pipal

Innsbruck - Es ist vollbracht! Nach vier Jahren in der zweithöchsten Spielklasse kehrt der FC Wacker Innsbruck in die Bundesliga zurück. Mit einem 3:1-Sieg im Spitzenspiel gegen die SV Ried sicherte sich die Elf von Trainer Karl Daxbacher zudem den Meistertitel in der Sky Go Erste Liga. Drei Runden vor Schluss sind die Schwarzgrünen mit 70 Zählern nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen.

Dominik Baumgartner (17.), Stefan Rakowitz (63.) und Zlatko Dedic (89.) erzielten am Freitag vor 6891 Zuschauern im Tivoli die Tore für den FC Wacker, der den Meisterteller beim letzten Heimspiel gegen den FAC (25. Mai) überreicht bekommt. Die erste Meisterparty gab es aber gleich nach dem Schlusspfiff mit Spielern, Fans und Betreuern.

Die Rieder (57 Punkte) haben mit zwei Zählern Rückstand auf Hartberg als Dritter immer noch gute Chancen auf den zweiten Aufstiegsplatz. Zudem stehen die Steirer bislang noch ohne Lizenz für die höchste Spielklasse da. Wr. Neustadt (57 Punkte) darf ebenfalls noch auf die Bundesliga hoffen. Rechenspiele, die sich am Tivoli erledigt haben.

Schützenhilfe aus Hartberg

Schon bevor Schiedsrichter Rene Eisner die Partie freigab, war der FC Wacker Innsbruck als Aufsteiger in die Bundesliga festgestanden. Weil Hartberg beim 2:2 zuhause gegen BW Linz patzte und in der kommenden Runde auf Ried trifft, waren die Tiroler rechnerisch nicht mehr von den ersten beiden Plätzen in der Tabelle zu verdrängen.

Auf dem Rasen und auf der Tribüne im gut besuchten Tivoli-Stadion hatte sich das allerdings lange nicht herumgesprochen. Hitzige Zweikämpfe, schnelle Angriffe und Top-Torchancen auf beiden Seiten - die Partie verdiente sich in der ersten Halbzeit das Prädikat Spitzenspiel.

Während die Oberösterreicher ihre guten Möglichkeiten ausließen oder am starken Wacker-Schlussmann Christopher Knett scheiterten, köpfelte Dominik Baumgartner die Tiroler nach Vorlage von Matthias Maak in Führung (17.). Eine Minute zuvor hatte Stefan Rakowitz alleine vor dem Rieder Tor noch vergeben.

Dedic setzt den Schlusspunkt

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielgeschehen kaum etwas. Ried optisch überlegen und bemühter, Akzente nach vorne zu setzen. Wacker hielt in den Zweikämpfen dagegen, suchte im Konter sein Glück - und fand es. Auch, weil Rakowitz bei seinem scharfen Schuss knapp vor der Torauslinie tatkräftige Unterstützung von Ried-Goalie Thomas Gebauer bekam. Der Schlussmann der Oberösterreicher spekulierte auf einen Stanglpass, so war der Weg ins kurze Eck und zum 2:0 frei (63.).

Ried kam durch Ilkay Durmus vier Minuten vor Spielende noch zum Anschlusstreffer, den krönenden Schlusspunkt setzte aber Zlatko Dedic. Der Stürmer spielte erst einen Rieder Verteidiger aus und löffelte die Kugel dann über Gebauer hinweg zum 3:1 ins Tor (89.). Und so war der Schlusspfiff von Schiri Eisner der Startschuss zu einer langen Partynacht in Schwarzgrün ...