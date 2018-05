Innsbruck - Der FC Wacker Innsbruck kehrt nach vier Jahren in der Zweitklassigkeit in die Bundesliga zurück. Weil Verfolger Hartberg patzte und in der kommenden Runde gegen den heutigen Gegner der Schwarzgrünen, die SV Ried, antreten muss, sind die Tiroler rechnerisch nicht mehr von einem der ersten beiden Aufstiegsplätze zu verdrängen.



Mit einem Sieg im Schlagerspiel gegen Ried würde sich der FC Wacker zudem den Meistertitel in der Sky Go Erste Liga sichern.

