London – Drei Tage nach ihrer Hochzeit sind Prinz Harry (33) und Meghan (36) schon ihren ersten royalen Pflichten als Ehepaar nachgegangen. Sie nahmen am Dienstag bei Sonnenschein an einer Gartenparty des Buckingham-Palasts in London teil. Die Herzogin von Sussex – so Meghans offizieller Titel – trug ein champagnerfarbenes Kleid mit transparenten Ärmeln und einen farblich passenden Hut.

Zum Fest waren etwa 6500 Vertreter von Wohltätigkeitsorganisationen und Militär­einheiten eingeladen. Zu ihnen hat Prinz Charles, Thronfolger und Vater von Harry, eine besondere Verbindung – zum Beispiel als Schirmherr. Auch seine neue Schwiegertochter, die sich als Feministin bezeichnet, ist stark sozial engagiert.

Anlass der Gartenparty war Charles’ 70. Geburtstag im kommenden November; dann ist aber nicht das richtige Wetter zum Feiern. In einer Rede lobte Harry – den zwischendurch eine Biene ärgerte – das große, inspirierende Engagement seines Vaters, zum Beispiel beim Naturschutz. Charles’ Ehefrau Camilla trug eine Kombination aus Kleid und Jacke in leuch­tendem Mintgrün mit heller Stickerei.

Auch Mitglieder der Rettungskräfte, die nach dem Terror-Anschlag von Manchester vor genau einem Jahr als Erste am Ort waren, zählten zu den Gästen. Damals starben 23 Menschen. Landesweit gab es am Dienstag eine Gedenkminute für die Opfer.

Nach der Gartenparty könnte es für Meghan und Harry in die Flitterwochen gehen. Das Ziel der Reise hält der Palast geheim – britische Medien tippen auf Namibia oder Botsuana.

Harry und Meghan hatten sich am Samstag auf Schloss Windsor unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit das Jawort gegeben. Etwa 110.000 Besucher aus aller Welt feierten das Paar. Die dort von offizieller Seite verteilten Geschenksackerln mausern sich übrigens zu einer wahren Goldgrube. Selbst Preise von umgerechnet mehreren tausend Euro für die „Goody Bags“ schrecken manche Souvenirjäger nicht ab. Bei einer Auktion auf Ebay lag das Höchstgebot zuletzt bei 57.000 Euro. Bedruckt sind die braunen Leinentaschen mit den Initialen des Paares, einer kleinen Krone sowie dem Datum und dem Ort der Hochzeit. Gefüllt sind sie mit einer Gedenk-Schokoladenmünze, einer Mineralwasserflasche, einem Kühlschrankmagneten, einem Zuschauerausweis, Keksen, einem Begleitheft und einem Rabattcoupon für den Souvenirladen des Schlosses Windsor. (dpa)