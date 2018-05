Von Florian Madl und Alex Gruber

Innsbruck – Es gab sie, die Momente, in denen an der Meisterelf des FC Wacker Innsbruck und Trainer Karl Daxbacher Zweifel aufgekommen waren. Die Transferpolitik von General Manager Alfred Hörtnagl hatte noch kein Gesicht erkennen lassen und Patrick Elers Abgang unmittelbar vor Saisonbeginn das Ziel Aufstieg in Frage gestellt. Der Knopf ging der Meistermannschaft erst im Frühjahr auf – da aber so richtig. Die TT begab sich auf Spurensuche und förderte die Meilensteine einer langen Saison zutage.

1. Zweifel: Nach zwei Runden sah es zappenduster aus: ein 1:1 zum Auftakt bei BW Linz (im Bild Schimpelsberger), danach ein weiteres Remis und damit Platz sieben – die proklamierte Aufstiegssaison schien neuerdings zur „Mission impossible“ zu avancieren. Rückblickend betrachtet war’s das: So tief sollte der FC Wacker in der Folge nicht mehr sinken. Mit einem 1:1 beim FAC lag der FCW nach neun Runden mit 14 Punkten auf Platz drei hinter Wiener Neustadt (22) und Hartberg (18).

2. Abbruch: Am 4. August 2017 (3. Runde) wähnte man sich in Hartberg im Glück. Nach frühem 0:2-Rückstand wurde die Partie nach einem Wolkenbruch nicht mehr angepfiffen. Die Neuaustragung ging zwar am 21. August auch mit 1:3 verloren, dazwischen konnten die Grünschwarzen aber mit Siegen über Lustenau (3:2), Wattens (3:1) und Liefering (1:0) Luft schnappen.

3. Tiefschlag: Noch so ein Tag, der ans Nervenkostüm ging: Am 20. Oktober 2017 kassierte man im Spitzenspiel zuhause gegen Ried das 1:1 in der Nachspielzeit. Wie sich die Zeiten ändern ...

4. Serien: Zwischen 17. und 28. Runde blieb der FC Wacker ungeschlagen – erst Kapfenberg (2:1) konnte zuhause den Nimbus der Unbesiegbarkeit brechen und den überlegenen Tabellenführer ein Stück weit bremsen. Garant für diese Serie: die Abwehr um Torwart Christopher Knett und Innenverteidiger Matthias Maak (Bild). Sie wird wohl die beste der Liga bleiben (derzeit 29 Gegentreffer). Siegesserie: Vom 23. Februar (2:0 in Hartberg) bis 13. April (4:0 über BW Linz) feierte der FCW acht Erfolge in Serie.

5. Torreigen: Die 30-Tore-Offensive Zlatko Dedic (derzeit 19) und Florian Jamnig (11, beide im Bild) zeichnet vor dem letzten Saisonspiel für die Hälfte aller Tore verantwortlich. Vor allem der 48-fache slowenische Teamspieler konnte sich nach einer Anlaufzeit nachhaltig im Gedächtnis der gegnerischen Verteidiger verankern ...

6. Derbyfieber: Es waren die vorerst letzten Tiroler Derbys mit der ersten Kampfmannschaft. 2017/18 konnten die Wattener den FC Wacker zwar nicht überraschen, knapp war es aber jedes Mal. 1:3 (11.8.), 0:1 (13.10.), 1:2 (9.3.), 0:2 (4.5.). Noch im Vorjahr hatte die WSG dreimal die Oberhand behalten. Zuschauermagneten waren die Aufeinandertreffen jedes Mal: 17.605 Zuschauer wollten die vier Derbys sehen.

7. Der 12. Mann: Ob in Wiener Neustadt, beim Cup-Aus in Klagenfurt – auf ihre Fans konnten sich die Akteure stets verlassen.

8. Titelparty: Am 11. Mai war mit einem 3:1-Heimsieg vor 7000 Fans über Ried der Titel nach vier Jahren in Liga zwei endlich in trockenen Tüchern. Rapid und Austria können kommen ...