Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Das Innsbrucker Rotlicht-Milieu sorgt immer wieder für Überraschungen. Auch für die durchaus erfahrenen Beamten des Strafamtes (Landespolizeidirektion), die seit Jahren gegen die illegale Prostitution vorgehen. So gelang es den Polizeijuristen im Rahmen der Operation „Lenz 18“, im Mai drei Prostitutierte auszuforschen, die ein Innsbrucker Studentenheim für ihre illegalen Geschäfte nützten. „Wir haben telefonisch Kontakt zu einer Ungarin aufgenommen“, schildert Philipp Raffl, stv. Einsatzleiter: „Die Frau hat uns dann zu unserer Überraschung in ein Zimmer in einem Studentenheim gelotst.“ Um den vermeintlichen Freier ungestört empfangen zu können, musste die ebenfalls polizeibekannte Mitbewohnerin ins Nachbarzimmer wechseln. Die Ungarin wurde vorübergehend festgenommen. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, hatten sich insgesamt drei amtsbekannte Prostituierte im Studentenheim eingemietet. Die Polizeijuristen verzichteten auf die sonst übliche behördliche Schließung des Zimmers. „Im Wiederholungsfall wird aber zugesperrt“, sagt Raffl.

Ebenfalls für eine Überraschung sorgte eine Haitianerin, die im Internet mit ihrer Schwangerschaft um Freier warb. Wie sich bei der Kontrolle in einer Innsbrucker Wohnung herausstellte, war die ebenfalls längst amtsbekannte Prostituierte bereits im siebten Monat. Ein Fall nicht nur für das Strafamt – „wir haben auch das Jugendamt informiert“, so Raffl weiter. Kein Einzelfall – wie bereits berichtet, mussten die Beamten im Rahmen der Operation „Lenz 18“ schon vor zwei Wochen eine Prostituierte der Jugendwohlfahrt melden. Weil die Rumänin Freier empfing, während ihr sechsjähriger Sohn im Nebenzimmer warten musste.

Insgesamt überführten die Beamten bei der derzeitigen Aktion scharf 16 Geheimpros­tituierte, davon wurden acht festgenommen. In Summe liegen die verhängten Strafen bei 9000 Euro. Zudem trieb das Strafamt 6000 Euro ein, die die Frauen noch schuldig waren. Weiters sperrten die Polizeijuristen fünf Wohnungen zu, weil sie als illegale Bordellbetriebe genutzt wurden. Zwei der versiegelten Appartements befinden sich an einschlägigen Adressen am Mitterweg. Die Ermittlungen gegen die Vermieter sind noch nicht abgeschlossen.

Die Branche hat bereits auf die verstärkten Kontrollen reagiert: „Wir stellen fest, dass die Prostituierten oft nur noch wenige Tage in Innsbruck bleiben und dann weiterziehen“, erklärt Raffl. Damit soll das Risiko einer Anzeige minimiert werden. Wie drei Fälle zeigen, nützen die Frauen für ihre Kurzaufenthalte auch gehobene Hotels im Stadtgebiet. Agenturen organisieren und bewerben die Gastspiele im Internet.

