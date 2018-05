Von Benedikt Mair und Sabine Hochschwarzer

Innsbruck — Die Gemüter im holzgetäfelten Saal im Tiroler Landhaus sind erhitzt. Nicht nur die frühsommerlichen Temperaturen Anfang Mai bringen die rund 100 Männer und Frauen ins Schwitzen. Die Bundessportorganisation (BSO) hat zu einer Informationsveranstaltung für Sportfunktionäre geladen. Thema: Vorbereitung auf die Datenschutzgrundverordnung (­DSGVO) die inzwischen, am vergangenen Freitag, in Kraft getreten ist.

In der letzten Reihe sitzt Sever Dilim vom Leichtathletik- und Bergsport-Verein AKUT in Innsbruck. Nervös rückt sie auf und nieder, schüttelt immer wieder den Kopf. Einverständniserklärungen, Verarbeitungsverzeichnisse, die Sorge um Foto-Rechte. Dilim ist verärgert. „Es wird immer nur noch mehr, mehr und mehr Arbeit", murmelt sie, während Christine Toth, eine von der BSO engagierte Anwältin, über die neuen Rechte und Pflichten, die sich durch die Datenschutzgrundverordnung ergeben, berichtet. Toths Versuche, den Funktionären die Angst vor den neuen Aufgaben und den Ärger über den zeitlichen Mehraufwand zu nehmen, fruchten nichts. „Antworten auf unsere Fragen kann uns kaum jemand liefern", wettert Sever Dilim. Und indirekt gibt ihr Anwältin Toth Recht: „Wie die DSGVO schlussendlich angewandt wird, kann man wohl final erst in zehn Jahren sagen, wenn der Europäische Gerichtshof über bestimmte Fälle entschieden hat."

Ortswechsel. Nicht nur Tirols Sportvereine haben sich akribisch auf den Tag X, den 25. Mai, vorbereitet. „Mehrmals haben wir uns zu Schulungen getroffen, 400 Obleute und andere Funktionäre haben daran teilgenommen", erzählt Elmar Juen, Obmann des Tiroler Blasmusikverbandes. Grundsätzlich ist Juen von der Richtig- und Wichtigkeit der Datenschutzgrundverordnung überzeugt, „schützt sie doch personenbezogene Daten".

Dennoch glaubt er, dass die Verordnung für die Vereine — obwohl es sie etwa im Ehrungswesen, bei Fortbildungen oder den Jungmusiker-Leistungsabzeichen — „übers Ziel hinausschießt. Wir sind ja keine dieser Datenkraken wie Google oder Facebook. Und natürlich gibt es bei den Kapellen deshalb kritische Stimmen, der Großteil nimmt die DSGVO aber als gegeben hin." Den Mitgliedern des Verbandes steht man jedenfalls mit Rat und Tat zur Seite. Den Kapellen werden Musterverträge zur Verfügung gestellt. Und Juen hofft, dass am Ende des Tages, wenn sich alles eingependelt hat, „die Welt doch nicht völlig anders für uns aussieht".

Zurück zu den Sportvereinen. Deren große Verbände geben sich bislang sehr zurückhaltend. Der Respekt vor der Umsetzung in die Praxis scheint groß. In den jeweiligen Funktionärsstrukturen scheint ein für den Datenschutz eigens Zuständiger noch kaum auf oder erst seit Kurzem. Der österreichische Skiverband ÖSV mit Sitz in Innsbruck ließ Anfragen zur DSGVO-Umsetzung etwa unbeantwortet, beim Tiroler Fußballverband fürchtet man vor allem Unsicherheit.

„Es gilt, eine komplizierte Rechtsmaterie umzusetzen, und ich werde mich nicht daran beteiligen, die Vereine diesbezüglich jetzt zu verunsichern", sagt TFV-Präsident Josef Geisler. Seine Aufgabe sei es, die etwa 155 Tiroler Vereine zu informieren, um den gesetzlichen Bestimmungen gerecht zu werden. Auf der TFV-Homepage gibt es inzwischen dahingehende Erklärungen und Verlinkungen. Die Umsetzung der DSVGO liegt dennoch in der Autonomie der jeweiligen Vereine. „Aber es braucht keiner Angst zu haben, die ist ohnehin stets ein schlechter Begleiter", versichert Geisler.

Der Aufwand für die einzelnen Vereine, die etwa Mitgliederdaten verwalten oder Homepages betreiben, lässt sich nicht in Zahlen fassen. Noch nicht. Das könne niemand sagen. „Jeder, der das Gegenteil behauptet, lügt", sagt der TFV-Präsident. Befürchtungen, deshalb ehrenamtliche Funktionäre abzuschrecken oder gar zu verlieren, sind da. „Wir wollen nicht, dass es den für Vereinsarbeit bereiten Menschen zu viel Arbeit wird. Wir vom Verband helfen und unterstützen jeden gerne", so Geisler.

Vieles lässt sich aus heutiger Sicht also noch nicht abschätzen, auch für den Juristen Geisler nicht, der die DSGVO als „Mammutkonstrukt" bezeichnet: „Es geht darum, mit sensiblen Daten sorgfältig umzugehen, damit diese nicht in die falschen Hände kommen. Das wird eine Zeit lang brauchen. ,Learning by doing' also." Offen ist auch, was die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung kosten wird. Dass Vereine dafür aber eigens juristische Berater oder Rechtsanwälte beauftragen müssen, glaubt Geisler nicht. Er sei davon überzeugt, dass dies nicht notwendig sein werde, „außer man hat womöglich ein spezielles, einzelnes Problem".

Eine Warnung spricht der Fußball-Präsident nach einem weiteren Unterstützungsangebot an die Vereine dennoch aus: „Was nicht geht, ist diese Geschichte zu negieren. Man muss für das Problem sensibilisieren, darauf kommt es an."