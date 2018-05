Wien, Innsbruck – Die Bundesregierung hat die Eckpunkte einer bundesweit einheitlichen Mindestsicherung vorgestellt. Künftig soll die Mindestsicherung für Einzelpersonen maximal 863 € ausmachen, wobei 300 € davon an Bedingungen – wie gute Deutschkenntnisse – geknüpft sind.

Es gehe darum, Zuwanderung ins österreichische Sozialsystem zu verhindern, sagt ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz. Zudem gelte es, mehr Anreize zu schaffen, arbeiten zu gehen. Dass es überhaupt eine Reform braucht, begründet Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) etwa mit „explodierenden Kosten“.

Für das nun präsentierte Modell habe man Anleihe am oberösterreichischen und am niederösterreichischen Modell genommen, erklärte Kurz. Im schwarz-blau regierten Oberösterreich wurde mit 1. Juli 2016 die Mindestsicherung für befristet Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte gekürzt. Ein Jahr später wurde sie zudem gedeckelt. Das niederösterreichische Modell hatte der Verfassungsgerichtshof (VfGH) zuletzt wegen des Deckels von 1500 Euro pro Haushalts- bzw. Wohngemeinschaft gekippt. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) reklamierte trotzdem die Mutterschaft für die neue Mindestsicherung für sich.

In Tirol sieht man das freilich anders. So reklamiert VP-Klubchef Jakob Wolf wesentliche Teile für das „Westachsenmodell“ (Familienstaffelung, Integrationswilligkeit, Sachleistungsbezug). Tirol habe das Prinzip „Fördern und Fordern“ bereits umgesetzt. Was den aus Tiroler Sicht größeren Spielraum bei den Wohnkosten im Vergleich zum Osten des Landes betrifft, so setzt Wolf jetzt auf eine enge Miteinbeziehung der Länder auf die Gesetzestexterarbeitung.

Grüne: „Wohnkosten überhaupt nicht berücksichtigt“

Während FP-Landeschef Markus Abwerzger insbesondere die Sanktionsinstrumente lobt und die Landesregierung zur raschen Umsetzung auffordert, befürchtet Grünen-Sozialsprecher Michael Mingler „Übles“, das da auf Tiroler Betroffene zukomme: „Diesen Angriff auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die grundlegende Menschenwürde müssen wir abwehren.“ Allein beim Zuschuss für ein drittes Kind käme auf manche Betroffene in Tirol ein Minus von rund 450 Prozent (196 auf etwa 43 €) zu: „Die Wohnkosten werden überhaupt nicht berücksichtigt.“

Gesprächsbedarf zwischen Bund und Ländern ortet auch SP-Landeschefin Elisabeth Blanik. Speziell die Kürzungen bei Kindern seien Besorgnis erregend.

Während es aus Oberösterreich und Niederösterreich Applaus gab, zeigte sich der Wiener Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) sehr zurückhaltend. „Die Stadt Wien wird die Rechtskonformität der vorgeschlagenen Maßnahmen prüfen“, sagte Hacker. Auch der Salzburger Soziallandesrat Heinrich Schellhorn (Grüne) ist vor allem von den geplanten Kürzungen für Kinder wenig begeistert. „Darüber muss man noch reden.“

Kritik an der Vorgehensweise übten der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser und seine Stellvertreterin Beate Prettner (beide SPÖ). Die Länder seien nicht in die Lösungsfindung einbezogen worden, obwohl diese Reformbereitschaft signalisiert hätten. „Grundsätzlich sinnvoll“ sei es, die Mindestsicherung an den Sprach­erwerb zu koppeln, Kaiser und Prettner kritisierten aber, dass gleichzeitig Integrationsmaßnahmen wie Sprachkurse und das Integrationsjahr gestrichen würden. (APA, ritz, mami)