London – Der Vulkan grollt bedrohlich, als er Lava und glühende Felsbrocken speit. Dann bricht das Chaos los. Hunderte von Dinosauriern fliehen panisch vor Rauch und Feuer. Mittendrin läuft Dino-Trainer Owen Grady (Chris Pratt) um sein Leben. Es ist die wohl spektakulärste Szene in dem US-Abenteuerthriller „Jurassic World: Das gefallene Königreich“ – vielleicht sogar der gesamten Filmreihe, die Steven Spielberg vor 25 Jahren mit „Jurassic Park“ begann. Der fünfte Teil des Dino-Spektakels, der am heutigen Donnerstag in den Kinos anläuft, geht aber einen anderen Weg als seine Vorgänger.

Der Spanier J. A. Bayona („Das Waisenhaus“), bisher eher bekannt für kunstvoll-dramatisches Kino als für Hollywood-Blockbuster, übernahm dieses Mal die Regie. Das kreative letzte Wort hat nach wie vor Spielberg. Colin Trevorrow, Regisseur des Vorgängers „Jurassic World“ (2015), hatte als Drehbuch-Autor und ausführender Produzent aber ebenfalls maßgeblichen Einfluss auf die Richtung des Films, der aus zwei dramaturgisch ganz unterschiedlichen Hälften besteht.

Erste Ausschnitte aus dem Film und die Trailer gibt es hier im Video:

Totgeglaubte leben länger

Zum Auftakt birgt eine private Spezialeinheit in einer Nacht- und Nebelaktion bei heftigem Unwetter einen Dinosaurier-Knochen aus dem Unterwassergehege des verwahrlosten Parks. „Wenn hier irgendwas drin wäre, wäre es schon lange tot“, glaubt der U-Boot-Steuermann.

Doch kaum ist der erste Satz gefallen, weiß man: Es werden nur allzu lebendige zwei Stunden voller Dino-Action, die nun folgen. Nach der höchst erfolgreichen Wiederbelebung des Franchise vor drei Jahren gilt es nun in „Das gefallene Königreich“ daran anzuschließen.

Die Prämisse gleicht der „Vergessenen Welt“ von 1997. Auch damals lag es an den Protagonisten, die auf der Insel freilaufenden Tiere wieder einzufangen und zu retten. Aktuell ist es ein Vulkan auf Isla Nublar, der T-Rex, Velociraptor und Co bedroht. Glücklicherweise setzt die frühere Parkmanagerin Claire Dearing (Bryce Dallas Howard muss diesmal nicht auf Stöckelschuhen durch den Dschungel hetzen) alles daran, die Tiere vor ihrem neuerlichen Untergang zu bewahren. Nur hat die US-amerikanische Regierung wenig Interesse daran, dafür Geld auszugeben. Also muss ein früher Begleiter von John Hammond, dem Vater des „Jurassic Park“, mit einer Rettungsaktion auf den Plan treten. Teil der Expertengruppe ist auch Owen Grady (Chris Pratt. Gemeinsam mit Claire kommt er einer Verschwörung auf die Spur, die gefährliche Folgen haben könnte.

Der Ton sorgt für zusätzliche Spannung, während die mitreißende Mischung aus Katastrophenfilm, Fantasy und Action-Abenteuer ihren Lauf nimmt.

Beim Blut wurde gespart

Nach der Vorab-Premiere in Madrid gab es vereinzelt Kritik, der Film sei ungewöhnlich brutal. Zu Unrecht. Wie in den Vorgängerfilmen landen natürlich auch bei „Jurassic World: Das gefallene Königreich“ einige Menschen im Maul eines Dinosauriers. Besonders blutig ist der Film aber nicht. Im Gegenteil, tatsächlich fließt kaum Blut.

Die Antwort auf die moralische Frage, ob die Dinosaurier gerettet werden sollten, auch wenn das eine Bedrohung für die Menschheit bedeutet, überlassen die Macher klugerweise dem Kino-Publikum.

Umgekehrte Dramaturgie

Beim nächsten Teil, der 2021 in die Kinos kommen soll, wird wieder Colin Trevorrow Regie führen. Auch eine Szene nach dem Abspann deutet bereits daraufhin. Dass „Jurassic World: Das gefallene Königreich“ als Übergangsfilm konzipiert wurde – dazu mit einer gewissermaßen umgekehrten Dramaturgie – ist der größte Kritikpunkt. Bayona gibt selbst zu, dass die spektakuläre erste Hälfte in anderen Filmen der große Showdown gewesen wäre.

So kann „Jurassic World: Das gefallene Königreich“ mit seinem Vorgänger nicht ganz mithalten und wirkt mitunter nur wie ein Vorgeschmack auf den nächsten Film. Immerhin, als solcher ist er sehr unterhaltsam. Allein die spektakulären Szenen auf der Insel könnten den Kinobesuch schon rechtfertigen. (APA, dpa, TT.com)