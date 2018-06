Kufstein — Am Freitag um 15 Uhr geht es wieder los: die Innenstadt von Kufstein verwandelt sich in eine einzige große Partyzone. An die 30.000 Besucher werden bis Sonntag in der Festungsstadt erwartet.

50 Bands und DJs

50 Bands heizen dabei den Gästen richtig ein. Besonderes Zuckerl: Erstmals ist das gesamte Festival gratis. Auch die Hauptacts mit der Gruppe DAWA am Freitag um 18.30 Uhr auf der Bühne am Stadtpark sowie am gleichen Tag um 21 Uhr mit Krautschädl auf der Bühne am Unteren Stadtplatz.

Weitere Hauptacts sind AVEC— am Samstag, 9. Juni, um 17.30 Uhr auf der Bühne am Stadtpark und Lions Head am Samstag, 9. Juni um 21.30 Uhr auf der Bühne am Oberen Stadtplatz.

Hauptacts



DAWA - Freitag, 8. Juni, um 18.30 Uhr, Bühne Stadtpark

Krautschädl - Freitag, 8. Juni, um 21.00 Uhr, Bühne Unterer Stadtplatz AVEC - Samstag, 9. Juni, um 17.30 Uhr, Bühne Stadtplatz

Lions Head - Samstag, 9. Juni, um 21.30 Uhr, Bühne Oberer Stadtplatz



Auch, wenn einem die Bandnamen vielleicht nicht sofort bekannt vorkommen — die Musik tut es bestimmt. Lions Head tourt aktuell mit seiner neuesten Single,,Golden" durch die Lande, Krautschädls neuester Ohrwurm nennt sich ,,Immer mit da Ruhe" und AVEC bezaubert gegenwärtig mit dem Lied ,,Love". DAWA präsentiert beim Festival ihr Touralbum ,,Reach" und wird auch mit ,,Feel alive" an den ESC-Vorentscheid 2015 erinnern. Traditionell werden neben den Hauptacts auch wieder viele heimische und überregionale Bands die Bühne rocken. Neben regional altbekannten Gruppen wie Chevy 57, Jimmy and the Goofballs oder Rat Rat Blue kommen auch Neustarter wie The Ambassadors zum Zug.

Auch heuer wird in der Chill Out Zone am Fischergries ein gesondertes Programm angeboten: Am Freitag sorgen von 17 bis 23 Uhr die DJs vom Summer Splash, Europas größter Maturareise, für Stimmung. Am Samstag gibt es ab 11 Uhr ein Basketballturnier und von 17 Uhr bis 23 Uhr Musik von den DJs KINKY #abartig.



Programm Chill Out Zone

Freitag, 8. Juni: 17.00 bis 23.00 Uhr: DJs Summer Splash Samstag, 9. Juni:

11.00 Uhr: Basketballturnier

17.00 bis 23.00 Uhr: DJs KINKY #abartig

Spaß für Familien und lebendige Straßenkunst

Im Kufsteiner Stadtpark gibt es während des Festivals Unterhaltung für die ganze Familie: Am Programm stehen wieder das beliebte Bungee-Hüpfen und klassische Attraktionen wie Rutsch- und Hüpfburgen. Auch lebendige Straßenkunst gehört zum Kufstein Unlimited: Waren es letztes Jahr noch Flamenco tanzende Antilopen und Männer mit Goldfisch-Aquarien am Kopf, überraschen die Walk Acts dieses Jahr mit Aliens, lebendigen Bronzefiguren, Stelzengehern, einem Mini-Taxi-Van und einem gigantischen Pink Flamingo. (TT.com)