Moskau, Innsbruck – Eingefleischte Fußball-Fans haben sich bereits in Russland versammelt beziehungsweise reisen in den nächsten Tagen und Wochen an, um ihrer Mannschaft die Daumen zu drücken. Doch nicht jeder muss dafür gleich tief in die Tasche greifen. Die Reisesuchmaschine checkfelix.com hat die Flugpreise nach Moskau genau unter die Lupe genommen.

Als deutliche Sieger gehen dabei die Österreicher hervor. Sie legen im Schnitt 225 Euro für einen Flug zur WM hin. Dahinter landen die Deutschen mit 255 Euro und die Polen mit 274 Euro. Damit steigen sie deutlich günstiger aus als Fußballfreunde andere Nationen.

Wegen der Distanz haben natürlich die Fans aus Australien, Mexiko und Brasilien preislich das Nachsehen. Austrealier müssen im Schnitt mit Flugtickets für 952 Euro rechnen. Mexikaner zahlen 1134 Euro und die Brasilianer sogar durchschnittlich 1189 Euro. Die Fans der „Seleção“ zahlen somit fünf mal soviel wie Österreicher. Ein teurer Spaß! (vags)