Von Matt Spetalnick und David Brunnstrom/Reuters

Singapur/Washington – Im Jahr 1972 reiste US-Präsident Richard Nixon nach China und erzielte dort einen diplomatischen Durchbruch, der die jahrzehntelange Entfremdung zwischen beiden Staaten beendete. Zwar würde die heutige Regierung in Washington das Treffen von Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un gerne als einen vergleichbaren Moment der Weltgeschichte darstellen.

Allerdings sehen Experten wenig Neues oder Konkretes in der am Dienstag unterzeichneten Vereinbarung. Nach ihrer Ansicht kommt es nun darauf an, ob Trump nach dem bildergewaltigen Gipfel in den weiteren Verhandlungen handfeste Schritte hin zu einer atomaren Entwaffnung erzielen kann.

„Fast nochts von bedeutender Substanz“ vereinbart

„In diesem Dokument findet sich fast nichts von bedeutender Substanz oder gar Neues. Es sind angepeilte Ziele“, sagt der ehemalige amerikanische Nordkorea-Unterhändler Evans Revere. „Das ist ein Sieg für Nordkorea, das offenbar keine Zugeständnisse gemacht hat.“

Anthony Ruggiero von der Denkfabrik Foundation for Defense of Democracies weist darauf hin, dass nicht bekannt sei, ob Kim eine strategische Entscheidung zur atomaren Entwaffnung getroffen habe. „Es ist nicht klar, ob weitere Verhandlungen zum endgültigen Ziel einer Entnuklearisierung führen werden“, sagt er. „Das sieht wie eine Neuauflage von dem aus, wo wir die Verhandlungen vor mehr als zehn Jahren verlassen haben und ist kein großer Schritt nach vorn.“

Nordkorea machte bereits mehrfach gleiche Zusagen

Tatsächlich haben die vergangenen drei US-Präsidenten Zusagen von Nordkorea zur atomaren Abrüstung erhalten, die das abgeschottete Land später zurücknahm. Das nun auf eine „vollständige Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel“ hingearbeitet werden soll, wird von Experten weitgehend so interpretiert, dass die US-Regierung ihre Forderung nach einer Abschaffung des nordkoreanischen Atomarsenals nicht durchsetzen konnte. Trump konnte nach dem Treffen nur auf eine einzige, nicht schriftlich festgehaltene Zusage Kims verweisen: ein Testgelände für Raketenantriebe zu schließen.

Zu Hause dürfte Trump das Treffen dennoch als Beleg für seinen Einsatz zum Schutz der USA nach dem Prinzip „America First“ nutzen. Vor der Kongresswahl im November dürften seine Republikaner dies nutzen, um für Stimmen zu werben: Trumps Anhänger können darauf verweisen, dass er etwas erzielt habe, was seine Vorgänger nicht geschafft hätten. Der ehemalige US-Diplomat im Außenministerium, Mintaro Oba, sprach von einem Gipfel, bei dem es ohnehin mehr um Stil und Symbole gegangen sei: „Es sah gut im Fernsehen aus.“